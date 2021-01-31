На сайте команды Навального Крым обозначен как часть России

Команда Навального также анонсировала митинг в оккупированном Симферополе.

На карте, которая отображается на сайте команды российского оппозиционера Алексея Навального, территория Автономной Республики Крым изображена как часть Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил украинский политолог Тарас Березовец.

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Эта информация соответствует действительности. Речь идет об интерактивной карте, на которой отображены регионы РФ и ближайшие к ним штабы команды Навального.

Фото: Скриншот

Следует отметить, что в самом Крыму штаба у российского оппозиционера нет. Ближайшая к нему ячейка находится в Краснодарском крае. Но это не мешает сторонникам политика проводить митинги на полуострове. Один из них в Twitter команды Навального анонсировался в Симферополе на 23 января.

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"Пока Навальный не открестится от оккупации Крыма и не признаёт Крым украинским – ни на какое снисхождение он не заслуживает. Точка", – считает Березовец.

Напомним, в 2016 году Алексей Навальный заявил, что на оккупированном Россией украинском полуострове не было нормального референдума. Он тогда отметил, что если бы стал президентом РФ, то, в первую очередь, провел бы "нормальный" референдум.

31 января в России проходят масштабные митинги в поддержку Алексея Навального. В Москве уже задержали супругу оппозиционера, а в Питере – рэпера Oxxxymiron.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.

По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти. Среди задержанных –сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Больше всего полиция повязала людей в Москве и Санкт-Петербурге.