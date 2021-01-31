На сайті команди Навального Крим позначений частиною Росії

Команда Навального також анонсувала мітинг в окупованому Сімферополі.

На карті, що відображається на сайті команди російського опозиціонера Олексія Навального, територія Автономної Республіки Крим зображена як частина Російської Федерації. Про це в неділю, 31 січня, повідомив український політолог Тарас Березовець.

[ + – ]

Ця інформація відповідає дійсності. Йдеться про інтерактивну карту, на якій відображені регіони РФ і найближчі до них штаби команди Навального.

Фото: Скриншот

Слід зазначити, що в самому Криму штаба в російського опозиціонера немає. Найближчий до нього осередок знаходиться в Краснодарському краї. Але це не заважає прихильникам політика проводити мітинги на півострові. Один з них в Twitter команди Навального анонсувався в Сімферополі на 23 січня.

[ + – ]

"Поки Навальний не відхреститься від окупації Криму і не визнає Крим українським — ні на яку поблажливість він не заслуговує. Крапка", — вважає Березовець.

Нагадаємо, в 2016 році Олексій Навальний заявив, що на окупованому Росією українському півострові не було нормального референдуму. Він тоді зазначив, що якби став президентом РФ, то, в першу чергу, провів би "нормальний" референдум.

31 січня в Росії проходять масштабні мітинги в підтримку Олексія Навального. У Москві вже затримали дружину опозиціонера, а в Пітері — репера Oxxxymiron.

Попередні мітинги на підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже в 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення Олексія Навального, який відразу ж після рішення про свій арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділенні поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.

За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ, в тому числі про порушення санітарно-епідеміологічних правил і застосування насильства по відношенню до представників влади. Серед затриманих – сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Найбільше поліція пов'язала людей у Москві і Санкт-Петербурзі.