Сайт "Укрзалізниці" використовує карту, де Крим позначений як частина РФ (фото)

Південно-Західна залізниця використовує сервіс OpenStreetMap, де Крим зображений як частина Росії. Реакції УЗ поки немає.

На інтерактивній карті, яку використовує сайт Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці", територія Автономної Республіки Крим позначена як "Південний федеральний округ Росії". Назви населених пунктів на Кримському півострові написані російською мовою, у той час як на материковій частині України — українською.

[ + – ] На карті Херсонська область межує з "Республікою Крим" і "Південним федеральним округом" Фото: Скриншот

Варто зазначити, що це не карта безпосередньо "Укрзалізниці". Просто компанія використовує сервіс OpenStreetMap, де Крим зображений як частина РФ. Ситуацію в себе у Facebook прокоментував журналіст і блогер Олександр Рудоманов.

[ + – ] Журналіст саркастично запропонував використовувати карту "Рамблера" Фото: Скриншот

"Укрзалізниця", у вас там з картами, які використовує Південно-Західна залізниця, усе нормально? Крим тепер уже Південний федеральний округ? Або, як завжди, працівникам, які відповідають за сайт, пофіг, чий Крим, аби зарплату підняли? Тоді вже карту "Рамблера" давайте запускайте", — написав Рудоманов у соцмережі.

Як повідомлялося раніше, на сайті команди російського опозиціонера Олексія Навального Крим теж позначений як частина Росії, хоча його не прийнято вважати явним прихильником анексії півострова.

Також близько тижня тому німецький телеканал ARD вказав Крим "російським", проте вже вибачився.

Нещодавно про своє бажання з'їздити в анексований Крим заявив перший президент незалежної України Леонід Кравчук.