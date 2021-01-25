Техническая ошибка: немецкий телеканал ARD указал Крым "российским" и уже извинился

При подготовке сюжета не заметили, что карта России указана неверно. Телеканал ADR извинился и изменил карту в сюжете.

Редакция программы "Tagesschau" не поддерживает аннексию. Она произошла с нарушением международного права, — сообщил журналист Юлиан Репке в Твиттере.

Во время сюжета программы о том, кто не присоединился к новому договору о нераспространении ядерного вооружения, к территории Российской Федерации присоединили аннексированный Крым. Юлин Репке и посольство Украины в Германии обратились с письмом, в котором указали, что территория России указана неверно.

"Этим мы хотим подчеркнуть, Российская Федерация аннексировала полуостров Крым в 2014 году при нарушении международного права. Этот акт агрессии против суверенного государства стал первым в Европе после Второй мировой войны. В резолюциях ООН, Германия не поддержала аннексии", — сообщается в письме на адрес телеканала.

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В ответ на письмо, в редакции заверили, что это произошло по технической ошибке. Редакция использовала новую версию карты плагина GEOlayers, в котором штриховка должна быть включена вручную. Этого не сделали и штриховка была сделана автоматических с помощью графической программы. Во время подготовки сюжета этого не заметили.

В редакции принесли свои извинения и поблагодарили за замечания. Также они внесли правки в сюжет, который размещен в интернете. Они неизмененны в своей позиции, Крым — это территория, аннексированная с нарушением международного права.

[ + – ] Скриншот из сюжета.

Напомним, вчера 24 января BBC также обозначили Крым территорией России, когда указывали города, в которых были акции протеста.