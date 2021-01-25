Технічна помилка: німецький телеканал ARD назвав Крим "російським" і вже вибачився

Під час підготовки сюжету не помітили, що карта Росії неправильна. Телеканал ADR вибачився і змінив карту в сюжеті.

Редакція програми "Tagesschau" не підтримує анексію. Вона відбулася з порушенням міжнародного права, — повідомив журналіст Юліан Ріпці в Твіттері.

Під час сюжету програми про те, хто не приєднався до нового договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до території Російської Федерації приєднали анексований Крим. Юліан Ріпці та посольство України в Німеччині звернулися з листом, в якому вказали, що територія Росії показана неправильно.

"Цим ми хочемо підкреслити, що Російська Федерація анексувала півострів Крим у 2014 році, порушивши міжнародне права. Цей акт агресії проти суверенної держави став першим в Європі після Другої світової війни. У резолюціях ООН, Німеччина не підтримала анексії", — повідомляється в листі на адресу телеканалу.

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У відповідь на лист, у редакції запевнили, що це сталося через технічну помилку. Редакція використовувала нову версію карти плагіна GEOlayers, в якому штрихування мають вмикати вручну. Цього не зробили і штрихування було зроблено автоматично за допомогою графічної програми. Під час підготовки сюжету цього не помітили.

У редакції вибачилися і подякували за зауваження. Також вони внесли правки до сюжету, розміщеного в інтернеті. Вони незміненні своїй позиції, Крим — це територія, приєднана з порушенням міжнародного права.

[ + – ] Скріншот з сюжету.

Нагадаємо, вчора 24 січня BBC також позначили Крим територією Росії, коли вказували міста, в яких були акції протесту.