JBL Ukraine втрапила в скандал, показавши карту країни без Криму і Донбасу (фото)

Після скарг користувачів скандальну Stories прибрали зі сторінки. Замість неї з'явилося повідомлення про службове розслідування.

Компанія JBL Ukraine, відомий виробник і дистрибʼютор акустики з аудіотехнікою, потрапила в гучний скандал у мережі, опублікувавши карту України без окупованих Криму, Донецької та Луганської областей. Карта була опублікована в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У JBL запитали Instagram-підписників, хто в якому місті живе. А пост доповнили зображенням карти України в кольорах національного прапору. Тільки на зображенні немає анексованого Крим, а також окупованих східних регіонів України.

[ + – ] Карта України без Криму і Донбасу, опублікована в Instagram JBL Ukraine

Користувачі відправили листи зі скаргами в службу підтримки і написали десятки гнівних коментарів. Після чого сторіз сумнівного змісту з профілю пропав, а на сторінці компанії в соцмережах зʼявилося повідомлення про те, що проводиться службове розслідування.

[ + – ] Пост JBL Ukraine

Наступного дня в JBL Ukraine відзвітували, що винні знайдені і звільнені, а також попросили вибачення за помилку.

[ + – ] Пост JBL Ukraine

[ + – ] Карта України, яка зараз з'явилася в соціальних мережах JBL Ukraine

"Компанія ТОВ "Карма Діджитал ЛТД" визнає помилку свого колишнього співробітника, яка сталася вчора о 23.30. Ми офіційно просимо вибачення перед усіма українцями! Позиція компанії незмінна: "Ми вважаємо, що Крим, Луганськ і Донецьк — це територія України". Ми вже змінили склад команди, звільнивши людей, винних у цьому інциденті і будемо звертатися до правоохоронних органів з проханням дати правову оцінку вчинку співробітників", — повідомили в JBL Ukraine.

Картинку також замінили: тепер там Україна з усіма своїми територіями.

Нагадаємо, раніше телеканал "Дім", створений в Україні для жителів непідконтрольних територій, продемонстрував своїм глядачам карту РФ з окупованим Кримом.

Головний редактор телеканалу Олексій Мацука заявив, що це, напевно, була "якась технічна помилка".