На державному телеканалі "Дім" пояснили карту з "російським" Кримом (відео)

Телеканал "Дім" попросив у глядачів вибачення за "непорозуміння" та звернувся до СБУ. Також почав внутрішнє розслідування.

В ефірі телеканалу "Дім" під час випуску проекту "Російський щоденник" на карті Російської Федерації несподівано зʼявилося зображення Криму, яке через короткий час зникло.

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Інформація про це швидко поширилася в мережі, в звʼязку з чим керівництво державного телеканалу заявило на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що випуск з ефіру каналу був вилучений.

За твердженням телеканалу, всі попередні випуски проекту "Російський щоденник" мають затверджену графічну заставку: карту Росії без Криму.

"Джерела походження та потрапляння фейкової заставки зараз зʼясовуються Службою внутрішньої безпеки", — заявили там.

[ + – ] Повідомлення телеканалу

Крім того, телеканал звернувся до СБУ, щоб ті допомогли з проведенням внутрішнього розслідування.

[ + – ] Заява телеканалу

Також на цю тему висловився спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"За попередньою інформацією, російська карта з Кримом на заставці телеканалу "Дім" — справа рук конкретної людини", — заявив він, додавши, що людина, яка вчинила цю інформацію, вже "встановлена".

[ + – ] Повідомлення Арестовича

Раніше повідомлялося, що на Центральному залізничному вокзалі Києва в продажу був помічений російський журнал "Дилетант", в якому на карті Росії можна побачити й окупований Крим.

Також ми писали, що в лютому на інтерактивній карті, яку використовував сайт Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці", територія Автономної Республіки Крим позначена як "Південний федеральний округ Росії".

А в січні поточного року німецький телеканал ARD вказав Крим "російським", однак після цього вибачився.