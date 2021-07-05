На государственном телеканале "Дом" объяснили карту с "российским" Крымом (видео)

Телеканал принес зрителям свои извинения за "недоразумения" и обратился в СБУ. Также начало внутреннее расследование.

В эфире телеканала "Дом" во время выпуска проекта "Русский дневник" на карте Российской Федерации неожиданно появилось изображение Крыма, которое через короткое время исчезло.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Информация об этом быстро распространилась в сети, в связи с чем руководство государственного телеканала заявило на своей странице в соцсети Facebook, что выпуск из эфира канала был изъят.

По утверждению телеканала, все предыдущие выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную графическую заставку: карту России без Крыма.

"Источники происхождения и попадания фейковой заставки сейчас выясняются Службой внутренней безопасности", – заявили там.

[ + – ] Сообщение телеканала

Кроме того, телеканал обратился в СБУ, чтобы те помогли с проведением внутреннего расследования.

[ + – ] Заявление телеканала

Также на эту тему высказался спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"По предварительной информации, российская карта с Крымом на заставке телеканала "Дом" – дело рук конкретного человека", – заявил он, добавив, что человек, который совершил эту информацию, уже "установлен".

[ + – ] Сообщение Арестовича

Ранее сообщалось, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева в продаже был замечен российский журнал "Дилетант", в котором на карте России можно увидеть и оккупированный Крым.

Также мы писали, что в феврале на интерактивной карте, которую использовал сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализници", территория Автономной Республики Крым обозначена как "Южный федеральный округ России".

А в январе текущего года немецкий телеканал ARD указал Крым "российским", однако после этого извинился.