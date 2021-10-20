МИД Украины отреагировало на "российский" Крым на карте Apple

Украинское посольство в США потребует от Apple объяснений в связи со скандалом, в который угодило музыкальное приложение BigTech-компании.

Министерство иностранных дел Украины обратится к американской компании Apple, которая на своей карте изобразила Крым частью России. Об этом Фокусу сообщил спикер ведомства Олег Николенко.

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По его словам, МИД поручило посольству Украины в США связаться с руководством Apple, чтобы разобраться в ситуации. Олег Николенко напомнил, что международные договоренности запрещают признавать полуостров территорией другого государства.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", — заявил спикер украинского МИД.

Ранее стало известно, что Крым обозначен частью России на карте в приложении Apple Music for Artists, которое позволяет музыкантам отслеживать прослушивание композиций по разным странам и регионам. Выбрав Украину, пользователи увидят пустоту на месте полуострова.

Ситуацию уже прокомментировало в Instagram сообщество Culture Ukraine, которое следит за украинской поп-культурой. В связи с таким скандалом, многие украинцы в комментариях изъявили желание перейти с Apple Music на Spotify.

До этого JBL Ukraine разместила карту Украины без Крыма и Донбасса в сториз Instagram. После массовых жалоб изображение убрали со страницы, а пресс-служба сообщила о проведении служебного расследования по поводу скандальной публикации. Вскоре JBL Ukraine извинилась за ошибку и объявила об увольнении сотрудника, ответственного за размещение карты.

В июле организаторы исправили на официальном сайте Олимпиады-2020 карту, где Крым изобразили частью РФ. Пользователи сервиса для поддержки спортсменов обнаружили линию-границу, разделившую полуостров и Украину.

Недавно на киевском железнодорожном вокзале обнаружили журналы с "российским" Крымом. "Укрзализныця" пообещала разобраться продажами российского издания "Дилетант".