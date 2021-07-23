На сайте Олимпиады-2020 Крым "вернули" Украине (фото)

В Международном олимпийском комитете извинились за "границу" между Украиной и Крымом, объяснив ее "досадной ошибкой провайдера".

Организаторы Олимпийских игр в Токио (Япония) исправили ошибку на карте, размещенной на официальном сайте Олимпиады-2020.

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Ранее Крым на этой карте был изображен частью Российской Федерации.

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, где фанаты могут выразить поддержку спортсменам, между Украиной и Крымом была проведена линия, означающая "границу".

[ + – ] Карта до исправления ошибки

На сегодняшний день "граница" между Крымом и Украиной исчезла и аннексированный Россией полуостров вновь показан в составе нашей страны.

[ + – ] Карта после исправления ошибки

Позже в МОК извинились за ошибку, сообщив, что виноват в оплошности провайдер.

"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения", – заявили в пресс-службе МОК.

Отметим, в связи с инцидентом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявлял, что внешнеполитическое ведомство поручило разобраться в этой ситуации посольствам Украины в Швейцарии и Японии.

Напомним, старт Олимпийских игр 2020 в Токио ознаменовался скандалом вокруг Крыма, оккупированного Россией.

На официальном сайте Олимпийских игр 2020 принадлежность оккупированного полуострова к РФ указана не была, но при этом граница между материковой Украиной и Крымом была видна при увеличении карты.

Перед этим угодил в скандал известный производитель и дистрибьютор акустики с аудиотехникой JBL Ukraine, показавший карту страны без Крыма и Донбасса.