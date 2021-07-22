На сайте Олимпиады-2020 Украину и Крым разделили границей (фото)

Границу между Крымом и Украиной видно во всплывающем окне при просмотре статистики и новостей. Принадлежность полуострова к РФ не указана.

Старт Олимпийских игр 2020 в Токио ознаменовался скандалом вокруг оккупированного Россией Крыма, говорится на сайте международных игр.

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На официальном сайте Олимпийских игр 2020 в Токио при просмотре статистике или новостей появляются всплывающее окно Olympics Cheer Zone, на котором изображена карта Украины с Крымом, который отделен границей.

Принадлежность оккупированного полуострова к Российской Федерации не указана, а границу между материковой Украиной и Крымом видна, если приблизить карту.

Министерство иностранных дел Украины пока официально не реагировало на скандал с оккупированным Крымом на Олимпийских играх 2020, которые будут проходить в Токио.

[ + – ] Олимпиада 2020

Ранее Фокус рассказывал, что украинец Олег Верняев не примет участие на Олимпиаде в Токио. Арбитраж GEF (комитет по этике в гимнастике) принял решение о дисквалификации Олега Верняева из-за обнаруженных следов мельдония. Это решение поставило крест на участии Олега Верняева в Олимпийских играх 2020, которые пройдут в Токио. Украинский спортсмен намерен обжаловать дисквалификацию.

Также Фокус сообщал, что спортсменам из РФ выдали методичку, как отвечать на вопросы на Олимпиаде 2020. Олимпийцам из РФ заранее выдали ответы на вопросы о движении BLM, политике, Крыме, Донбассе и сексуальных домогательствах.