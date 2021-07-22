На сайті Олімпіади-2020 Україну та Крим розділили кордоном (фото)

Кордон між Кримом та Україною видно у спливаючому вікні під час перегляду статистики і новин. Належність півострова до РФ не вказана.

Старт Олімпійських ігор 2020 у Токіо ознаменувався скандалом довкола окупованого Росією Криму, йдеться на сайті міжнародних ігор.

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На офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 у Токіо під час перегляду статистики або новин зʼявляється спливаюче вікно Olympics Cheer Zone, на якому зображена карта України з Кримом, який відділений кордоном.

Належність окупованого півострова до Російської Федерації не вказана, а кордон між материковою Україною та Кримом видно, якщо наблизити карту.

Міністерство закордонних справ України поки офіційно не реагувало на скандал з окупованим Кримом на Олімпійських іграх 2020 року, які будуть проходити в Токіо.

[ + – ] Олімпіада 2020

Раніше Фокус розповідав, що українець Олег Верняєв не візьме участь на Олімпіаді в Токіо. Арбітраж GEF (комітет з етики в гімнастиці) ухвалив рішення про дискваліфікацію Олега Верняєва через зафіксовані сліди мельдонію. Це рішення поставило хрест на участі Олега Верняєва в Олімпійських іграх 2020 року, які пройдуть в Токіо. Український спортсмен має намір оскаржити дискваліфікацію.

Також Фокус повідомляв, що спортсменам з РФ видали методичку, як відповідати на питання на Олімпіаді 2020. Олімпійцям з РФ заздалегідь видали відповіді на питання про рух BLM, політику, Крим, Донбас і сексуальні домагання.