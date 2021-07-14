Російським спортсменам видали інструкцію, як відповідати журналістам на Олімпіаді в Токіо

Олімпійцям з РФ заздалегідь видали відповіді на запитання про рух BLM, політику, Крим, Донбас і сексуальні домагання.

Олімпійський комітет Росії видав спортсменам інструкцію, як відповідати на провокаційні запитання під час Олімпіади в Токіо. Про це пише видання "Ведомости", яке ознайомилося з копією документа.

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Як розповів один із спортсменів, Олімпійський комітет попередив, що перед початком Олімпіади росіян будуть просити дати коментарі або інтервʼю. Автори документа наголосили: питання з актуальних тем "можуть мати провокаційний характер" і ставити олімпійців в незручне становище. ОКР також закликав не реагувати на "булінг" і ретельно обмірковувати поведінку в соціальних мережах.

"Інформація поширюється дуже швидко, а будь-яка необережна відповідь, на яку часом вміло можуть "розвести" спеціально навчені люди, потім вкрай негативно позначиться на спортсмені", — наголошується в інструкції.

Згідно з інструкцією, російським спортсменам не варто висловлюватися про політику і відповідати на такі запитання простою фразою "No comment". Для деяких тем у Росії підготували ухильні відповіді:

Black Lives Matter: "Особиста справа кожного, але Олімпіада не повинна ставати майданчиком для акцій і жестів";

Окупація Криму і Донбасу: "Спорт має залишатися поза політикою";

Сексуальні домагання: "Я з цим ніколи не стикався (-лася) в карʼєрі, але знаю, що така проблема існує в багатьох країнах".

В Олімпійських іграх у Токіо російські спортсмени не можуть брати участь під прапором РФ через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства, замість нього піднімуть прапор ОКР. У памʼятці олімпійців зобовʼязали відповідати, що вони ніколи не були замішані в подібних історіях, а обмеження проти Росії повинні коментувати ті, хто їх запровадив. Спортсменам також порадили говорити про велику честь представляти рідну країну на Олімпіаді і бажання почути російський гімн.

Перед зимовою Олімпіадою 2018 року росіянам видали памʼятки, проте вони стосувалися побутових моментів. Пресслужба Олімпійського комітету підтвердила "Ведомостям" підготовку документа. Джерело, близьке до ОКР, підкреслило, що подібні інструкції стануть новою практикою для Росії, раніше таких документів спортсменам не надсилали. Він також нагадав: олімпійці проходили жест підготовку і перевірку в період СРСР, тоді з делегаціями працювали співробітники КДБ.

Раніше стало відомо, що в Токіо відкрилося Олімпійське містечко на березі Токійської затоки. У ній облаштували 21 житловий будинок з 3600 кімнатами для спортсменів.

Фокус писав, як українських спортсменів проводжали на Олімпіаду в Токіо, яка має відбутися 23 липня. Олімпійський комітет України влаштував проводи у форматі телемарафону.