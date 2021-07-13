44 гектари, 3 600 кімнат: у Токіо відкрилося Олімпійське селище (фото)

У селищі для спортсменів діятимуть жорсткі обмеження, а ліжка і матраци створені з незвичайного матеріалу.

За 10 днів до початку Олімпійських ігор у Токіо відкрило свої двері Олімпійське селище, де на період змагань проживатимуть спортсмени та тренери. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

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Будинки для учасників Ігор розташовані на березі Токійської затоки, а загальна площа території селища становить майже 44 гектари.

Олімпійське селище враховує 21 будівлю. Для проживання атлетам надані понад 3 600 кімнат.

Що стосується меблів, то ліжка в кімнатах спортсменів зроблені з картону, а матраци з пластику — всі вони придатні для подальшої переробки. Такі "картонні" ліжка здатні витримати вагу до 200 кг.

[ + – ] Ліжка в номерах спортсменів, вироблені з картону Фото: НОК України

Для спортсменів діятиме жорсткий регламент: вони зобовʼязані приїжджати на Олімпіаду не раніше, ніж за 5 діб до старту змагань, а їхати — не більше, ніж через дві доби після виступів.

Для запобігання поширенню коронавірусу на території Олімпійського селища цілодобово працюватиме окремий медичний блок. Атлети щодня здаватимуть тести, протягом всього часу перебування в Токіо носитимуть маски та дотримуватимуться всіх встановлених правил безпеки.

Нагадаємо, раніше у пʼяти олімпійців, які прибули в Токіо, зафіксували коронавірус. Як повідомляють японські ЗМІ, позитивний тест на коронавірус зафіксований у спортсменів із Литви й Ізраїлю в пʼятницю, 9 липня. У литовського спортсмена коронавірус зафіксували на зборах, які він проводив у сусідній з Токіо Канагаві.

Як повідомляє телеканал NHK, у спортсмена з Ізраїлю коронавірус виявився під час тестування в аеропорту. Також один випадок зараження був зафіксований в складі спортивної делегації, але не у спортсмена.

Також організатори Олімпіади переглянули раніше ухвалене рішення про дозвіл деяким уболівальникам бути присутніми на Іграх, оскільки відновлення випадків зараження коронавірусом змусило уряд оголосити в місті надзвичайний стан.

Україну на Олімпійських іграх у Токіо представлять 158 спортсменів у 25 видах спорту. Олімпіада-2020 відбудеться з 23 липня по 8 серпня.