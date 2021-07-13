44 гектари, 3 600 кімнат: у Токіо відкрилося Олімпійське селище (фото)
У селищі для спортсменів діятимуть жорсткі обмеження, а ліжка і матраци створені з незвичайного матеріалу.
За 10 днів до початку Олімпійських ігор у Токіо відкрило свої двері Олімпійське селище, де на період змагань проживатимуть спортсмени та тренери. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.
Будинки для учасників Ігор розташовані на березі Токійської затоки, а загальна площа території селища становить майже 44 гектари.
Олімпійське селище враховує 21 будівлю. Для проживання атлетам надані понад 3 600 кімнат.
Що стосується меблів, то ліжка в кімнатах спортсменів зроблені з картону, а матраци з пластику — всі вони придатні для подальшої переробки. Такі "картонні" ліжка здатні витримати вагу до 200 кг.
Для спортсменів діятиме жорсткий регламент: вони зобовʼязані приїжджати на Олімпіаду не раніше, ніж за 5 діб до старту змагань, а їхати — не більше, ніж через дві доби після виступів.
Для запобігання поширенню коронавірусу на території Олімпійського селища цілодобово працюватиме окремий медичний блок. Атлети щодня здаватимуть тести, протягом всього часу перебування в Токіо носитимуть маски та дотримуватимуться всіх встановлених правил безпеки.
Нагадаємо, раніше у пʼяти олімпійців, які прибули в Токіо, зафіксували коронавірус. Як повідомляють японські ЗМІ, позитивний тест на коронавірус зафіксований у спортсменів із Литви й Ізраїлю в пʼятницю, 9 липня. У литовського спортсмена коронавірус зафіксували на зборах, які він проводив у сусідній з Токіо Канагаві.
Як повідомляє телеканал NHK, у спортсмена з Ізраїлю коронавірус виявився під час тестування в аеропорту. Також один випадок зараження був зафіксований в складі спортивної делегації, але не у спортсмена.
Також організатори Олімпіади переглянули раніше ухвалене рішення про дозвіл деяким уболівальникам бути присутніми на Іграх, оскільки відновлення випадків зараження коронавірусом змусило уряд оголосити в місті надзвичайний стан.
Україну на Олімпійських іграх у Токіо представлять 158 спортсменів у 25 видах спорту. Олімпіада-2020 відбудеться з 23 липня по 8 серпня.