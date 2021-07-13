44 гектара, 3600 комнат: в Токио открылась Олимпийская деревня (фото)

В поселке для спортсменов будут действовать жесткие ограничения, а кровати и матрасы созданы из необычного материала

За 10 дней до начала Олимпийских игр в Токио открыла свои двери Олимпийская деревня, где на период соревнований будут проживать спортсмены и тренеры. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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Дома для участников Игр расположены на берегу Токийского залива, а общая площадь территории деревни составляет около 44 гектаров.

Олимпийская деревня включает в себя 21 здание. Для проживания атлетам предоставлено более 3600 комнат.

Что касается мебели, то кровати в комнатах спортсменов сделаны из картона, а матрасы из пластика — все они пригодны для дальнейшей переработки. Такие "картонные" кровати способны выдержать вес до 200 кг.

[ + – ] Кровати в номерах спортсменов, произведенные из картона Фото: НОК Украины

Для спортсменов будет действовать жесткий регламент: они обязаны приезжать на Олимпиаду не ранее, чем за 5 суток до старта соревнований, а уезжать — не более, чем спустя двое суток после выступлений.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории Олимпийской деревни круглосуточно будет работать отдельный медицинский блок. Атлеты каждый день будут сдавать тесты, в течение всего времени пребывания в Токио носить маски и придерживаться всех установленных правил безопасности.

Напомним, ранее у пяти олимпийцев, прибывших в Токио, обнаружили коронавирус. Как сообщают японские СМИ, положительный тест на коронавирус обнаружен у спортсменов из Литвы и Израиля в пятницу, 9 июля. У литовского спортсмена коронавирус зафиксировали на сборах, которые он проводил в соседней с Токио Канагаве.

Как сообщает телеканал NHK, у спортсмена из Израиля коронавирус выявился при тестировании в аэропорту. Также один случай заражения был определен в составе спортивной делегации, но не у спортсмена.

Ранее организаторы Олимпиады пересмотрели ранее принятое решение о разрешении некоторым болельщикам присутствовать на Играх, поскольку возобновление случаев заражения коронавирусом вынудило правительство объявить в городе чрезвычайное положение.

Украину на Олимпийских играх в Токио представит 158 спортсменов в 25 видах спорта. Олимпиада-2020 состоится с 23 июля по 8 августа.