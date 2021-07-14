Российским спортсменам выдали инструкцию, как отвечать журналистам на Олимпиаде в Токио

Олимпийцам из РФ заранее выдали ответы на вопросы о движении BLM, политике, Крыме, Донбассе и сексуальных домогательствах.

Олимпийский комитет России выдал спортсменам инструкцию, как отвечать на провокационные вопросы во время Олимпиады в Токио. Об этом пишет издание "Ведомости", которое ознакомилось с копией документа.

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Как рассказал один из спортсменов, Олимпиский комитет предупредил, что перед началом Олимпиады россиян будут просить дать комментарии или интервью. Авторы документа подчеркнули: вопросы по актуальным темам "могут носить провокационный характер" и ставить олимпийцев в неудобное положение. ОКР также призвал не реагировать на "буллинг" и тщательно обдумывать поведение в социальных сетях.

"Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут "развести" специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене", — отмечается в инструкции.

Согласно инструкции, российским спортсменам не стоит высказываться о политике и отвечать на такие вопросы простой фразой "No comment". Для некоторых тем в России подготовили уклончивые ответы:

Black Lives Matter: "Личное дело каждого, но Олимпиада не должна становиться площадкой для акций и жестов";

Оккупация Крыма и Донбасса: "Спорт должен оставаться вне политики";

Сексуальные домогательства: "Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

В Олимпийских играх в Токио российские спортсмены не могут участвовать под флагом РФ из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, вместо него поднимут флаг ОКР. В памятке олимпийцам обязали отвечать, что они никогда не были замешаны в подобных историях, а ограничения против России должны комментировать те, кто их ввел. Спортсменам также посоветовали говорить о большой чести представлять родную страну на Олимпиаде и желании услышать российский гимн.

Перед зимней Олимпиадой 2018 года россиянам выдали памятки, однако они касались бытовых моментов. Пресс-служба Олимпийского комитета подтвердила "Ведомостям" подготовку документа. Источник, близкий к ОКР, подчеркнул, что подобные инструкции станут новой практикой для России, раньше таких документов спортсменам не рассылали. Он также напомнил: олимпийцы проходили жестую подготовку и проверку в период СССР, тогда с делегациями работали сотрудники КГБ.

Ранее стало известно, что в Токио открылась Олимпийская деревня на берегу Токийского залива. В ней обустроили 21 жилое здание с 3600 комнатами для спортсменов.

Фокус писал, как украинских спортсменов провожали на Олимпиаду в Токио, которая должна состояться 23 июля. Олимпийский комитет Украины устроил проводы в формате телемарафона.