На сайті Олімпіади-2020 Крим "повернули" Україні (фото)
У Міжнародному олімпійському комітеті вибачилися за "кордон" між Україною та Кримом, пояснивши її "прикрою помилкою провайдера".
Організатори Олімпійських ігор у Токіо (Японія) знайшли помилку на мапі, розміщеної на офіційному сайті Олімпіади-2020.
Раніше Крим на цій карті був зображений частиною Російської Федерації.
У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone, де фанати можуть висловити підтримку спортсменам, між Україною і Кримом була проведена лінія, що означає "кордон".
На сьогоднішній день "межа" між Кримом і Україною зникла й анексований Росією півострів знову показаний в складі нашої країни.
Пізніше в МОК вибачилися за помилку, повідомивши, що винен у помилці провайдер.
"Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, щойно нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення", — заявили в пресслужбі МОК.
Зазначимо, в звʼязку з інцидентом прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко заявляв, що зовнішньополітичне відомство доручило розібратися в цій ситуації посольствам України в Швейцарії та Японії.
Нагадаємо, старт Олімпійських ігор 2020 у Токіо ознаменувався скандалом довкола Криму, окупованого Росією.
На офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 приналежність окупованого півострова до РФ вказана не була, але при цьому кордон між материковою Україною і Кримом було видно в разі збільшення карти.
Перед цим потрапив у скандал відомий виробник і дистрибʼютор акустики з аудіотехнікою JBL Ukraine, який показав карту країни без Криму та Донбасу.