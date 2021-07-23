На сайті Олімпіади-2020 Крим "повернули" Україні (фото)

У Міжнародному олімпійському комітеті вибачилися за "кордон" між Україною та Кримом, пояснивши її "прикрою помилкою провайдера".

Організатори Олімпійських ігор у Токіо (Японія) знайшли помилку на мапі, розміщеної на офіційному сайті Олімпіади-2020.

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Раніше Крим на цій карті був зображений частиною Російської Федерації.

У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone, де фанати можуть висловити підтримку спортсменам, між Україною і Кримом була проведена лінія, що означає "кордон".

[ + – ] Карта до виправлення помилки

На сьогоднішній день "межа" між Кримом і Україною зникла й анексований Росією півострів знову показаний в складі нашої країни.

[ + – ] Карта після виправлення помилки

Пізніше в МОК вибачилися за помилку, повідомивши, що винен у помилці провайдер.

"Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, щойно нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення", — заявили в пресслужбі МОК.

Зазначимо, в звʼязку з інцидентом прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко заявляв, що зовнішньополітичне відомство доручило розібратися в цій ситуації посольствам України в Швейцарії та Японії.

Нагадаємо, старт Олімпійських ігор 2020 у Токіо ознаменувався скандалом довкола Криму, окупованого Росією.

На офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 приналежність окупованого півострова до РФ вказана не була, але при цьому кордон між материковою Україною і Кримом було видно в разі збільшення карти.

Перед цим потрапив у скандал відомий виробник і дистрибʼютор акустики з аудіотехнікою JBL Ukraine, який показав карту країни без Криму та Донбасу.