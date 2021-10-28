"Крым — Украина": Apple исправила неправильные карты с "российским" полуостровом (фото)

В приложении для исполнителей Apple Music for Artists оккупированный Крым отображался как территория страны-агрессора.

Компания Apple исправила карты Украины, на которых Крым был изображен частью Российской Федерации. Об этом информирует пресс-служба посольства Украины в США.

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Речь идет о приложении для музыкальных исполнителей Apple Music for Artists, где оккупированный Крым отображался как часть России.

В пресс-службе дипведомства сообщили, что 27 октября руководство американской компании обратилось в посольство и сообщило, что в приложении Apple Music for Artists добавлены правильные карты Украины.

"Великолепная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня (27 октября — ред.) они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, которые ранее содержали ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", — добавили в дипломатическом ведомстве.

[ + – ] Карта Украины с Крымом в приложении Apple Music for Artists

Напомним, скандал с картой Украины без Крыма произошел 19 октября. В приложении для артистов Apple Music for Artists появилась карта Украины, на которой Крым изображался российской территорией, а на карте России — наоборот. С помощью этих карт музыканты могут отслеживать прослушивания своих треков по отдельным странам.

[ + – ] Карта Украины без Крыма

На скандал с картой Украины без Крыма отреагировали в Министерстве иностранных дел. Спикер дипломатического ведомства Олег Николенко заявил, что МИД обратится к руководству компании Apple для исправления карт Украины и России, на которых оккупированный Крым был изображен российской территорией.

Также Фокус рассказывал, что на официальном сайте Олимпиады 2020, которая проходила в Токио, организаторы опубликовали карту Украины без Крыма. На портале пользователи увидели, что принадлежность аннексированного полуострова к России указана не была, но при этом граница между материковой Украиной и Крымом можно было увидеть при увеличении карты.