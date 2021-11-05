Контора пишет. Зачем Следственный комитет РФ открывает сотни уголовных дел в отношении Украины

Следственный комитет России массово заводит уголовные дела на украинских военных и представителей власти. Поводы придумывает разные, но цель одна: создать картинку для Путина, что служба не дремлет и "борется" с врагом. Как с внешним, так и внутренним.

В конце октября подконтрольные боевикам временно оккупированного Донбасса СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины якобы взяли под контроль село Старомарьевка в Донецкой области, находящееся в "серой зоне", а также взяли в плен "37 граждан России". Из-за этого Следственный комитет РФ начал проверку и открыл уголовное дело по факту обстрелов, а в российском МИДе пообещали сделать все возможное "для защиты российских граждан, в том числе на Донбассе".

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В пресс-службе ООС информацию о захвате поселка опровергли. Украинские бойцы в тот день позиций не меняли. Они охраняли рабочую группу, которая в рамках гуманитарной помощи доставляла местным жителям уголь от международных организаций. Огонь, по версии ООС, первыми открыли боевики ОРДЛО по территории подконтрольного Украине села Гранитное, расположенного рядом со Старомарьевкой. В ходе обстрелов погиб местный житель. В ответ украинская армия нанесла удар с применением турецкого беспилотника Bayraktar.

Действия России: 462 уголовных дела против украинских военных

С начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Следственный комитет РФ завел 462 уголовных дела в отношении украинских военных и их действий на временно оккупированной территории. Такую цифру журналистам озвучила представитель СК РФ Светлана Петренко. Чтобы вести дела, открытые в отношении украинских военных, в России создали управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Глава Следкома Александр Бастрыкин происходящее на юго-востоке Украины называет "геноцидом русскоязычного населения" и считает, что там нарушаются нормы и принципы международного права, в том числе Женевская конвенция 1949 года, а также минские соглашения.

Путинская модель правления очень зависит от символов. Людям надо говорить, что мы побеждаем, поднимаемся с колен, иначе они начинают думать о другом политолог Дмитрий Орешкин

В январе 2021 года в интервью российским СМИ следователь Главного следственного управления СК РФ Дмитрий Маньшин рассказал, что главный источник информации для расследования действий украинских военных на территории временно оккупированного Донбасса — опросы беженцев. На момент разговора с журналистами, по словам Маньшина, в рамках сотен уголовных дел Следком РФ опросил 146 тыс. человек.

Среди наиболее резонансных расследований, которыми занимался СК РФ и которые широко тиражировали российские СМИ, гибель пятилетнего мальчика в поселке Александровское на неподконтрольной Украине части Донецкой области. По официальной версии Москвы, 2 апреля 2021 года украинский беспилотник сбросил взрывчатку, в результате чего погиб ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по статье 356 УК РФ, часть 1 "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".

В высоких московских кабинетах широко комментировали трагедию, требуя поднять вопрос об исключении Украины из Совета Европы. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признавался, что доказательствами против украинских военных Кремль не располагает, но у Москвы нет повода не доверять информации из "ДНР", так как "трудно представить, чтобы вокруг гибели ребенка делали фейковые новости".

[ + – ] СВЕСТИ СЧЕТЫ. С начала войны на Донбассе российские силовики собирают доказательства якобы нарушений украинской стороной норм международного гуманитарного права

Украинские военные информацию о причастности к гибели мальчика опровергли. По словам полковника ВСУ Анатолия Штефана, поселок Александровское находится в глубоком тылу, в 30 км от линии соприкосновения, и украинский беспилотник туда не долетел бы. Местные жители, чьи слова цитировали украинские медиа, утверждали, что никаких летательных аппаратов в тот день не видели, а мальчик, вероятнее всего, погиб от разорвавшегося снаряда, хранившегося в гараже его дедушки.

Дела против украинских военных: международный эффект

С начала конфликта на юго-востоке Украины российские спецслужбы тщательно ищут доказательства нарушений украинской стороной норм международного гуманитарного права. Не в последнюю очередь для того, чтобы преследовать украинских военных.

"Уголовные дела Следкома — это одна из форм давления на украинских военных, которые не защищены, когда прекращают контракт по службе. Есть случаи, когда за украинскими военными "охотились" в Европе, если информация попадала в Интерпол", — говорит Фокусу политолог Олег Постернак. Но есть проблема. У самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" нет политической субъектности, поэтому на них распространяется украинская юрисдикция. Либо юрисдикция страны-оккупанта, то есть России, хотя та и не признает эти территории своими, подчеркивая лишь, что там проживают люди с российскими паспортами и их она будет защищать.

462 уголовных дела в отношении действий украинских военных на временно оккупированной территории Донбасса завел Следственный комитет РФ

"РФ так напрягается, потому что не хочет, чтобы европейские организации, такие как Международный суд, сказали, что Россия отвечает за ситуацию на Донбассе. Они же выступают миротворцами, будучи инициаторами конфликта. Поэтому собирают информацию, пытаясь воевать на юридическом фронте против Украины", — объясняет Фокусу Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Условная "база украинских карателей", как в России называют украинских военных, предположительно нужна ей, чтобы отстаивать свою правду в судах.

"Россияне расширяют зону действия своего права и своих правовых институтов, — рассказывает Фокусу политолог Владимир Фесенко. — Они наделяют их экстерриториальностью, так как ведут уголовные дела по действиям на Донбассе, не являющемся их территорией. В международные суды они могут обращаться, но приговоры российских судов по украинским гражданам и ситуации, происходящей в Украине, с точки зрения международного права ничего не значат. Российские суды не могут выносить решения по гражданам и территориям, находящимся вне их юрисдикции", — объясняет Владимир Фесенко.

[ + – ] ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ. Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что с помощью уголовных дел Кремль давит на Украину

Подобное происходило в 2008 году, когда Грузия обратилась в международный уголовный суд в Гааге с заявлениями о совершении российской стороной преступлений против человечности во время вооруженного конфликта в Южной Осетии, а также в Европейский суд по правам человека. Россияне в защиту предоставили свои доказательства. В феврале 2021 года Тбилиси выиграл суд в Страсбурге: Россию признали ответственной за совершение преступлений в период российско-грузинской войны, во время которой власти РФ контролировали Южную Осетию, Абхазию и "буферную зону". Судебные разбирательства в Гааге впереди.

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"Никто в России не думает о защитной стратегии, они всегда атакуют. Это мы думаем, как подготовиться, как будем защищаться. Россияне же думают всегда о том, как первыми нападать. Это право сильного, поэтому все, что они делают в Следкоме, — это политико-психологическое воздействие на Украину", — продолжает Фесенко.

Похожего мнения придерживаются российские эксперты. По словам московского политолога Дмитрия Орешкина, Россия не стремится выиграть в международных судах, чьи решения для Кремля не имеют серьезного веса.

"Путин постоянно нарушает международные нормы. Любой международный суд скажет, что это так. Потому нет смысла туда обращаться. Украина может подать в суд за нарушение Будапештского меморандума, выиграть, а в России скажут, что в Крыму прошел референдум и решение международного суда для них не авторитет. Поэтому нам и говорят, что все западные суды против России", — комментирует Орешкин Фокусу.

Работа на имидж: скифское золото и "крымский экоцид"

Обстрелы на территории временно оккупированного Донбасса — не единственные инциденты, по которым Россия ведет расследования в отношении Украины. В 2020 году Следком открыл уголовное дело о "крымском экоциде" за то, что весной 2014 года Украина прекратила поставку пресной воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Россией Крым, установив на территории Херсонской области заградительную дамбу. В Киеве неоднократно отмечали, что Украина вернет воду на полуостров, как только произойдут его деоккупация и демилитаризация. В России же с таким сценарием не соглашаются и ищут виновных "в причинении экономического, социального и экологического ущерба Крымскому полуострову".

РФ так напрягается, потому что не хочет, чтобы европейские организации, такие как Международный суд, сказали, что Россия отвечает за ситуацию на Донбассе исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко

Еще одно дело, связанное с Крымом, которым заинтересовались в Следкоме РФ, — решение Апелляционного суда Амстердама от 26 октября 2021 года о возвращении Украине "скифского золота". Судебные разбирательства по этому вопросу ведутся восьмой год. Россия считает, что экспонаты принадлежат музеям Крыма. Украинская сторона настаивает на том, что коллекция археологических находок должна вернуться в Киев, так как является частью украинского культурного наследия. Ни Украина, ни Нидерланды, где до сих пор хранится "скифское золото", не считают законной российскую оккупацию в Крыму.

Нынешнее решение Амстердамского суда в Киеве встретили восторженно.

"Мы всегда возвращаем свое. Вернули "скифское золото", вернем и Крым", — написал президент Владимир Зеленский у себя в "Твиттере", а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что мы вернули не просто музейные экспонаты, но часть нашего национального кода, реликвии, свидетельствующие о тысячелетиях нашей истории. В Москве судебное решение Амстердама назвали политизированным и поручили Следственному комитету разобраться с этим вопросом в рамках уголовного дела.

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Не дают покоя Следкому России и происшествия на территории Украины, которые символически, по мнению кремлевских властей, связаны с культурным наследием РФ. Речь идет о памятниках и мемориальных досках советским воинам, которые снесли в нескольких городах Украины на волне Майдана в 2014 году. Тогда Следственный комитет РФ открыл уголовные дела, объяснив это тем, что Россия — "правопреемница Советского Союза", а разрушения памятников советским воинам направлены против интересов РФ, поэтому виновные "подлежат уголовной ответственности согласно законам России". Похожий инцидент повторился в январе 2021 года: неизвестные в Херсоне повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии. СК РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

Политолог Дмитрий Орешкин, размышляя над делами, расследуемыми СК РФ, отмечает, что в последнее время там занимаются бог знает чем. Среди недавних "резонансных" происшествий, которые поручили СК РФ, — дело бездомного мужчины с Урала, в октябре 2021 года пытавшегося развести костер и высушить носки на Вечном огне, а также проверка заявлений музыкального исполнителя Моргенштерна о том, что День Победы бессмысленно праздновать.

"Путинская модель, в отличие от европейской, сильно зависит от символических составляющих. Людям надо говорить, что мы побеждаем, поднимаемся с колен. Если каждый день по телевизору не вспоминать об этом, люди начинают думать о другом. Потому говорят про скифское золото, защиту советского наследия, недостаточно уважительные высказывания об Отечественной войне", — считает Орешкин. По его словам, в большинстве случаев действия Следкома РФ — это декоративные выпады, призванные показать президенту Путину, что служба не дремлет и "борется" с врагом. Как с внешним, так и с внутренним.