"Четко и структурировано": у Зеленского анонсировали рассылку от ОП (видео)

Благодаря презентованной платформе OPEN Digest чиновники, среди прочего, хотят усилить работу с международными партнерами.

Офис президента создаст свой информационный бюллетень OPEN Digest, который будет рассылаться каждую неделю всем тем, кто на него подпишется. Информация рассчитана не только для украинцев, но и для иностранного читателя, говорится в пресс-службе президента Владимира Зеленского.

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OPEN Digest представили глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Андрей Сибига и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Информация, которую будет собирать для еженедельника Офис президента и МИД, будет рассчитана также и на международных партнеров.

Материалы в OPEN Digest будут представлены на двух языках: украинском и английском.

"Он будет интересен прежде всего тем, кому важна качественная и проверенная информация: журналистам международных изданий, дипломатам, работникам международных аналитических структур. OPEN Digest – это информация о деятельности президента Украины, Офиса президента и Кабмина из первых рук…будем сообщать только о ключевых событиях, принципиальных решениях, ходе реформ", – заявил Ермак.

Информкампания рассчитана также на борьбу с российской дезинформацией и фейками, которые формируют "искаженное впечатление об Украине".

Структура дайджеста будет следующей:

Фотографии недели – о значительных событиях страны за неделю;

Раздел "Курсом реформ" – о продвижении реформ в Украине;

События недели – о визитах глав государств, работе парламента, публикации мнений экспертов;

Цитаты недели.

[ + – ] презентация дайджеста ОП

Дмитрий Кулеба сообщил, что еженедельник — это один из инструментов внешнеполитической стратегии Украины.

Послам Украины поручено уведомить о дайджесте дипломатов и экспертов стран их аккредитации. МИД планирует сделать еженедельник источником качественной информации об Украине для зарубежных партнеров.

Президент в свою очередь сообщил, что мало менять и реформировать страну, об этом нужно еще и проговаривать. При этом так, чтобы Украина и мир понимали: что, когда и с какой целью делает власть.

На OPEN Digest можно подписаться в официальных аккаунтах ОП в соцсетях.

Напомним, Елена Зеленская планирует создать Офис первой леди на базе Офиса президента. Жена главы государства хочет, что это помогло в работе ее последователям.