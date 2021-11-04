"Чітко й структуровано": у Зеленського анонсували розсилку від ОП (відео)

Завдяки презентованій платформі OPEN Digest, чиновники, серед іншого, хочуть посилити роботу з міжнародними партнерами.

Офіс президента створить свій інформаційний бюлетень OPEN Digest, який розсилатиметься щотижня всім тим, хто на нього підпишеться. Інформація розрахована не лише для українців, а й для іноземного читача, йдеться у пресслужбі президента Володимира Зеленського.

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OPEN Digest представили голова ОП Андрій Єрмак, його заступник Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Інформація, яку збиратиме для тижневика Офіс президента та МЗС, буде розрахована також і на міжнародних партнерів.

Матеріали в OPEN Digest будуть представлені двома мовами: українською та англійською.

"Він буде цікавий насамперед тим, кому важлива якісна та перевірена інформація: журналістам міжнародних видань, дипломатам, працівникам міжнародних аналітичних структур. OPEN Digest — це інформація про діяльність президента України, Офісу президента та Кабміну з перших рук... повідомлятимемо лише про ключові події, принципові рішення, хід реформ", — заявив Єрмак.

Інформкампанія розрахована також на боротьбу з російською дезінформацією і фейками, які формують "спотворене враження про Україну".

Структура дайджесту буде такою:

фотографії тижня — про значні події країни за тиждень;

розділ "Курсом реформ" — про просування реформ в Україні;

події тижня — про візити глав держав, роботу парламенту, публікацію думок експертів;

цитати тижня.

[ + – ] Презентація дайджесту ОП

Дмитро Кулеба повідомив, що тижневик — це один із інструментів зовнішньополітичної стратегії України.

Послам України доручено повідомити про дайджест дипломатам та експертам країн їх акредитації. МЗС планує зробити тижневик джерелом якісної інформації про Україну для закордонних партнерів.

Президент водночас повідомив, що мало змінювати та реформувати країну, про це треба ще й промовляти. При цьому так, щоб Україна та світ розуміли: що коли і з якою метою робить влада.

На OPEN Digest можна підписатися в офіційних облікових записах ОП у соцмережах.

Нагадаємо, Олена Зеленська планує створити Офіс першої леді на базі Офісу президента. Дружина глави держави хоче, щоб це допомогло у роботі її послідовникам.