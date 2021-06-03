Дружина Зеленського хоче створити Офіс першої леді на базі ОП

Нині, як каже перша леді, вона визначила для себе 4 напрямки роботи, але напочатку було незрозуміло, з чого взагалі почати роботу в Офісі президента.

Олена Зеленська планує створити Офіс першої леді на базі Офісу президента. Про це повідомляє НВ.

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За словами першої леді, в Україні немає законодавства, кодексу або іншої формалізації, яка б регулювала діяльність дружин президентів. Тому вона хотіла б створити структуру, яка допоможе в роботі всім іншим, хто буде першою леді після неї. Щоб було зрозуміло, з чого потрібно починати, кому відповідати на запити та листи.

"Ти проходиш у будівлю офісу президента і там нікому не потрібен і, в принципі, тебе там ніхто не чекає. Тільки президент чекає і завжди радий бачити", — розповіла Олена Зеленська про початок своєї діяльності в статусі першої леді.

З одного боку є свобода, але з іншого — до першої леді є великі очікування.

"Від тебе чекають всього. Ти повинна вирішити всі питання, особливо в гуманітарному секторі. Коли ми щось робимо, то я отримую велику кількість коментарів, що потрібно робити", — нарікає Зеленська.

Однак дружина Зеленського, за її словами, змогла визначити для себе 4 основні напрямки роботи:

культурна дипломатія;

реформа харчування в школах;

безбар'єрність;

супровід президента.

Наразі в команді Зеленської є всього три людини.

Нагадаємо, за словами першої леді, Зеленський не був клоуном, а ті, хто називають його так, хочуть образити цілу професію. Раніше дружина президента показала, як зміниться харчування в шкільних їдальнях.

Фокус розбирався, як Олена Зеленська справляється з обов'язками першої леді.