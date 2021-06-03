Жена Зеленского хочет создать Офис первой леди на базе ОП

На данный момент первая леди определила для себя 4 направления работы, но по началу было непонятно, с чего вообще начать работу в Офисе президента.

Елена Зеленская планирует создать Офис первой леди на базе Офиса президента. Об этом рассказала жена президента на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает НВ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам первой леди, в Украине нет законодательства, кодекса или другой формализации которая бы регулировала деятельность жен президентов. Поэтому она хотела бы создать структуру, которая поможет в работе всем остальным, кто будет первой леди после нее. Чтобы было понятно, с чего нужно начинать, кому отвечать на запросы и письма.

"Ты проходишь в здание офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть", — рассказала Елена Зеленская о начале своей деятельности в статусе первой леди.

С одной стороны есть свобода, но с другой — к первой леди есть большие ожидания.

"От тебя ожидают всего. Ты должна решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно делать", — сетует Зеленская.

Однако жена Зеленского, по ее словам, смогла определить для себя 4 основные направления работы:

культурная дипломатия;

реформа питания в школах;

безбарьерность;

сопровождение президента.

На данный момент в команде Зеленской есть всего три человека.

Напомним, по словам первой леди, Зеленский не был клоуном, а называющие его так хотят оскорбить целую профессию. Ранее жена президента показала, как изменится питание в школьных столовых.

Фокус разбирался, как Елена Зеленская справляется с обязанностями первой леди.