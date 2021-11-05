"У них теперь есть два пути", - Зеленский об "антиолигархическом" законе

По словам президента, Украина с 1991 года была "зависимой" от крупного бизнеса и большой политики, между которыми "вырос знак равенства".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал подписанный 5 ноября "антиолигархический" закон. Глава государства отметил, что теперь у олигархов есть выбор: стать прозрачными или начать черную страницу своей истории, передает Telegram-канал гаранта.

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Зеленский отметил, что с 1991 года Украина оставалась зависимой, несмотря на обретение своей независимости.

"Зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равный. Как в известной дилемме "Что было раньше?", уже не вспомнить, кто кого создал: политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками. Очевидно одно: и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина была для них просто ресурсной базой. Государственный бюджет – источником прибыли. А государственный интерес Украины – незнакомыми, смешными словами", — написал президент.

По его словам, подписанный антиолигархический закон в корне изменит вышеперечисленное, а нынешняя власть будет строить страну, где правила равны для всех.

"Где политики защищают интересы более 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", — подытожил глава государства.

Напомним, 5 ноября президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Радой в сентябре антиолигархический закон. Определять олигархов, согласно обновленному варианту закону, поручено СНБО. Олигархом будет считаться лицо, которое соответствует хотя бы одному из указанных в законе критериев. Среди них, в частности, влияние на политическую жизнь и СМИ, владение компаниями с монопольным положением на рынке, владение активами, стоимость которых превышает 2,189 млн гривен.

Внесенным в реестр лицам будет запрещено делать любые взносы в пользу кандидатов на выборах или политических партий; быть покупателем объектов большой приватизации; финансировать любую политическую агитацию и митинги с политическими требованиями.