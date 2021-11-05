"У них тепер є два шляхи", — Зеленський про "антиолігархічний" закон

За словами президента, Україна з 1991 року була "залежною" від великого бізнесу та великої політики, між якими "виріс знак рівності".

Президент Володимир Зеленський прокоментував підписаний 5 листопада "антиолігархічний" закон. Глава держави зазначив, що тепер олігархи мають вибір: стати прозорими або почати чорну сторінку своєї історії, передає Telegram-канал гаранта.

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Зеленський зазначив, що з 1991 року Україна залишалася залежною, попри здобуття своєї незалежності.

"Залежною від інтересів великого бізнесу й великої політики. За цей час вони не просто тісно сплелися. Між ними виріс знак дорівнює. Як у відомій дилемі "Що було раніше?", уже не пригадати, хто кого створив: політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками. Очевидно одне: і перші, і другі ніколи не мали Батьківщини. Україна була для них просто ресурсною базою. Державний бюджет – джерелом прибутку. А державний інтерес України – незнайомими, смішними словами", — написав президент.

За його словами, підписаний антиолігархічний закон докорінно змінить перераховане вище, а нинішня влада будуватиме країну, де правила рівні для всіх.

"Де політики захищають інтереси понад 40 мільйонів громадян. Де бізнес існує за сприяння держави, а не за рахунок держави. Ті, кого зазвичай називають олігархами, мають тепер лише два шляхи. Перший – стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу". Другий – намагатися грати за старими правилами, чим розпочати чорну сторінку своєї історії», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Радою у вересні антиолігархічний закон. Визначати олігархів, згідно з оновленим варіантом закону, доручено РНБО. Олігархом вважатиметься особа, яка відповідає хоча б одному із зазначених у законі критеріїв. Серед них, зокрема, вплив на політичне життя та ЗМІ, володіння компаніями з монопольним становищем на ринку, володіння активами, вартість яких перевищує 2,189 млн гривень.

Внесеним до Реєстру особам буде заборонено робити будь-які внески на користь кандидатів на виборах чи політичних партій; бути покупцем об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію та мітинги з політичними вимогами.