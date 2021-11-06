"Погибли почти миллион человек": Зеленский поздравил украинцев с Днем освобождения Киева

Владимир Зеленский заявил, что только в боях за Киев около 240 тысяч солдат умерли по прихоти советской власти.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших при освобождении Киева в 1943 году. Его обращение опубликовали в официальном Телеграм-канале.

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По словам президента, жизнь человека — наивысшая ценность для государства, которое не рассматривает ее как обычный ресурс. Владимир Зеленский напомнил, что советская власть по своей прихоти пожертвовала сотнями тысяч солдат, чтобы освободить Киев к годовщине Октябрьской революции.

"В официальных данных о потере в битве за Днепр будет указано 417 тысяч погибших. Однако согласно исследованиям и подсчетам ряда историков, это количество минимум вдвое большее и достигает почти миллиона человек. В боях за Киев полегло до 240 тысяч солдат и офицеров", — отметил Владимир Зеленский.

Битва за Днепр — это серия военных операций, которые были проведены с 23 августа по 23 декабря 1943 года на участке фронта длиной 750 километров. По данным немецкого историка Карла-Хайнца Фризера, в Битве за Днепр погибли или пропали без вести 417 323 человека, а во время Киевских наступательных и оборонительных операций — 28 141 человек. Российский историк Георгий Кривошеев пишет, что в Битве за Днепр погибли или пропали 348 815 тысяч человек.

[ + – ] Битва за Днепр и связанные с ней операции на карте

Некоторые исследователи утверждают, что при освобождении Киева было в разы больше безвозвратных потерь. В частности, доктор исторических наук Виктор Король указывает версию, согласно которой погибло более миллиона человек. Он отмечает, что многие люди тонули в воде из-за нехватки средств для переправы.

Историк Владимир Греченко на сайте Харьковского университета внутренних дел пишет, что в ходе Киевской операции погибло более 800 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, а в битве за Днепр советские войска потеряли более 1,5 миллиона бойцов.

Издание "Историческая правда" приводит данные других историков, согласно которым общие потери Красной армии во время битвы за Днепр составили 300-400 тысяч солдат. Германия вместе с румынскими союзниками потеряла практически столько же – около 400 тысяч солдат. При этом больше всего потерь советские войска понесли на Букринском плацдарме, называют цифру в 200-250 тысяч человек.

Главный редактор "Украинского исторического журнала" Михаил Коваль писал, что во время Киевской наступательной операции при ударах с Букринского и Лютизского плацдарма советские войска потеряли 240 тысяч человек убитыми.

Владимир Зеленский также процитировал украинского режиссера Александра Довженко, который был фронтовым кореспондентов. Согласно записям из дневника, при освобождении Киева погибли множество украинцев, которых мобилизовали и бросили в бой без подготовки и в домашней одежде, за что прозвали "черносвитниками".

"Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов. Освобождение Киева – это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", — высказался Владимир Зеленский.

Ранее нардеп Илья Кива пострелял по портретам Гитлера и Бандеры в честь Дня освобождения Киева. Он поздравил киевлян и отнес цветы к памятнику генералу Советской армии Николаю Ватутину, которого назвал героем.