"Загинули майже мільйон людей": Зеленський привітав українців із Днем визволення Києва

Володимир Зеленський заявив, що лише в боях за Київ близько 240 тисяч солдат померли через примху радянської влади.

6 листопада президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які загинули під час звільнення Києва у 1943 році. Його звернення опублікували в офіційному Телеграм-каналі.

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За словами президента, життя людини — найвища цінність для держави, яка не розглядає її як звичайний ресурс. Володимир Зеленський нагадав, що радянська влада за своєю примхою пожертвувала сотнями тисяч солдатів, щоб звільнити Київ до річниці Жовтневої революції.

"В офіційних даних про втрати у битві за Дніпро буде вказано 417 тисяч загиблих. Але згідно з дослідженнями й підрахунками низки істориків, ця кількість як мінімум удвічі більша й сягає майже мільйона людей. У боях за Київ полягло до 240 тисяч солдатів і офіцерів", — зазначив. Володимир Зеленський.

Битва за Дніпро — це серія військових операцій, які були проведені з 23 серпня по 23 грудня 1943 на ділянці фронту завдовжки 750 кілометрів. За даними німецького історика Карла-Хайнца Фрізера, у Битві за Дніпро загинули або зникли безвісти 417 323 особи, а під час Київських наступальних та оборонних операцій – 28 141 особа. Російський історик Георгій Кривошеєв пише, що у Битві за Дніпро загинули чи зникли 348 815 тисяч осіб.

[ + – ] Битва за Дніпро та пов'язані з нею операції на карті

Деякі дослідники стверджують, що при звільненні Києва було в рази більше безповоротних втрат. Зокрема, доктор історичних наук Віктор Король вказує версію, згідно якої загинуло понад мільйон людей. Він зазначає, що багато людей тонули у воді через брак коштів для переправи.

Історик Володимир Греченко на сайті Харківського університету внутрішніх справ пише, що під час Київської операції загинуло понад 800 тисяч солдатів та офіцерів Червоної Армії, а у битві за Дніпро радянські війська втратили понад 1,5 мільйона бійців.

Видання "Історична правда" наводить дані інших істориків, згідно з якими загальні втрати Червоної армії під час битви за Дніпро становили 300-400 тисяч солдатів. Німеччина разом із румунськими союзниками втратила майже стільки ж – близько 400 тисяч солдатів. При цьому найбільше втрат радянські війська зазнали на Букринському плацдармі, називають цифру 200-250 тисяч осіб.

Головний редактор "Українського історичного журналу" Михайло Коваль писав, що під час Київської наступальної операції при ударах із Букринського та Лютизького плацдарму радянські війська втратили 240 тисяч людей убитими.

Володимир Зеленський також процитував українського режисера Олександра Довженка, який був фронтовим кореспондентом. Згідно записів із щоденника, під час звільнення Києва загинули багато українців, яких мобілізували і кинули в бій без підготовки і в домашньому одязі, за що прозвали "чорносвитниками".

"Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було звільнено від нацистських окупантів. Звільнення Києва – це історія безмежної байдужості та жорстокості "великих" керівників та безмежного подвигу великих бійців, які звільнили місто від нацистів", — висловився Володимир Зеленський.

Раніше нардеп Ілля Ківа постріляв за портретами Гітлера та Бандери на честь Дня визволення Києва. Він привітав киян та відніс квіти до пам'ятника генералу Радянської армії Миколі Ватутіну, якого назвав героєм.