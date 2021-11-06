"Потери от эпидемии выше": Бужанский раскритиковал Зеленского за пост ко Дню освобождения Киева

Президенту написали "неудачный" текст заявления о потерях во время Битвы за Днепр, утверждает нардеп.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский раскритиковал текст обращения президента Владимира Зеленского по случаю Дня освобождения Киева. Парламентарий разместил комментарий в своем Телеграм-канале.

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6 ноябрь на официальном канале Владимира Зеленского появился пост, посвященный жертвам Битвы за Днепр (23 августа — 23 декабря 1943 года). По мнению Максима Бужанского, информация подана неправильно.

"Не знаю, кто написал текст Президентского заявления по поводу годовщины освобождения Киева, но точно знаю, что автор сделал это крайне неудачно", — подчеркнул нардеп.

Он также отметил, что Битва за Киев, включающая наступательную и оборонительную операции, длилась с 3 ноября по 22 декабря 1943 года. За это время Красная Армия потеряла 28 тысяч человек убитыми. Учитывая такую статистику, нардеп возмутился разговорами о нереальности коронавируса.

"Разделите эти 28 тысяч на 49 дней, и вы получите бесконечно усредненную цифру ежедневных потерь в 572 человека. А теперь вспомните, что от коронавируса только сегодня умерло 793 человека. Потери от эпидемии — выше чем в Битве за Киев!!!", — написал Максим Бужанский.

В своем обращении 6 ноября Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем освобождения Киева и упомянул о жертвах боев. Президент отметил, что по официальным данным при Битве за Днепр погибли 417 тысяч человек, однако некоторые историки заявляют, что реальное количество составляет около миллиона человек. Только в боях за Киев были убиты или пропали около 240 тысяч человек. Как подчеркнул Владимир Зеленский, руководство СССР отправило солдат на смерть, чтобы занять город к годовщине Октябрьской революции.

Согласно официальной статистике Минздрава, 793 человека погибли от коронавируса в Украине за последние сутки, за все время пандемии — 71 635 человек. При этом более 25 тысяч украинцев заразились, 5057 — госпитализированы, а 11 817 — выздоровели. Заполненность койко-мест с подачей кислорода составила 69%.