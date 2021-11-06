"Втрати від епідемії вищі": Бужанський розкритикував Зеленського за пост до Дня визволення Києва

Президенту написали "невдалий" текст заяви про втрати під час Битви за Дніпро, стверджує нардеп.

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський розкритикував текст звернення президента Володимира Зеленського з нагоди Дня визволення Києва. Парламентар розмістив коментар у своєму Телеграм-каналі.

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6 листопада на офіційному каналі Володимира Зеленського з'явився пост, присвячений жертвам Битви за Дніпро (23 серпня – 23 грудня 1943 року). На думку Максима Бужанського, інформацію подано неправильно.

"Не знаю, хто написав текст Президентської заяви з приводу річниці звільнення Києва, але точно знаю, що автор зробив це вкрай невдало", — наголосив нардеп.

Він також зазначив, що Битва за Київ, що включає наступальну та оборонну операції, тривала з 3 листопада по 22 грудня 1943 року. За цей час Червона Армія втратила 28 тисяч людей убитими. З огляду на таку статистику нардеп обурився розмовами про нереальність коронавірусу.

"Поділіть ці 28 тисяч на 49 днів, і ви отримаєте нескінченно усереднену цифру щоденних втрат у 572 особи. А тепер згадайте, що від коронавірусу тільки сьогодні померли 793 особи. Втрати від епідемії — вищі ніж у Битві за Київ!!!", — написав Максим Бужанський.

У своєму зверненні 6 листопада Володимир Зеленський привітав українців із Днем визволення Києва та згадав про жертв боїв. Президент зазначив, що за офіційними даними під час Битви за Дніпро загинули 417 тисяч осіб, проте деякі історики заявляють, що реальна кількість становить близько мільйона солдатів. Лише у боях за Київ було вбито чи зникли близько 240 тисяч людей. Як наголосив Володимир Зеленський, керівництво СРСР відправило солдатів на смерть, щоб зайняти місто до річниці Жовтневої революції.

Згідно з офіційною статистикою МОЗ, 793 особи загинули від коронавірусу в Україні за останню добу, за весь час пандемії — 71 635 осіб. При цьому понад 25 тисяч українців заразилися, 5057 госпіталізовані, а 11 817 одужали. Заповненість ліжко-місць із подачею кисню становила 69%.