Терехов официально стал мэром Харькова (видео)

Перед регистрацией политика городским главой, депутаты проголосовали за лишение его полномочий секретаря.

В Харькове территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова городским головой. Об этом сообщила "Опора".

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Перед этим Игоря Терехова досрочно лишили полномочий секретаря горсовета. Решение поддержали 63 депутата.

Также 11 ноября депутатом Харьковского горсовета стал Алексей Топчий от "Блока Кернеса", который в этот же день должен принять присягу на внеочередной сессии.

[ + – ] Терехов

[ + – ] Терехова зарегистрировали мэром

[ + – ] регистрация Терехова

Что известно об Игоре Терехове

Игорь Терехов родом из Харькова. Имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины". Начинал новый мэр с должности стажера-исследователя в Харьковском инженерно-строительном институте. После этого возглавлял руководящие должности на предприятиях и организациях.

В 2007 году стал сотрудником Харьковской ОГА, заняв пост заместителя председателя. В мэрии Терехов появился в 2010 году, став заместителем городского головы, а спустя несколько лет его назначили первым заместителем мэра. Секретарем Харьковского горсовета стал в 2020 году.

Осенью в этом году чиновник решил баллотироваться на должность мэра Харькова. Выборы прошли 31 октября.

Как известно, 1 ноября Игорь Терехов победил на выборах мэра Харькова. За него проголосовали более 50% жителей города, что отменило необходимость проводить второй тур выборов.