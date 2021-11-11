Терехов официально стал мэром Харькова (видео)
Перед регистрацией политика городским главой, депутаты проголосовали за лишение его полномочий секретаря.
В Харькове территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова городским головой. Об этом сообщила "Опора".
Перед этим Игоря Терехова досрочно лишили полномочий секретаря горсовета. Решение поддержали 63 депутата.
Также 11 ноября депутатом Харьковского горсовета стал Алексей Топчий от "Блока Кернеса", который в этот же день должен принять присягу на внеочередной сессии.
Что известно об Игоре Терехове
Игорь Терехов родом из Харькова. Имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины". Начинал новый мэр с должности стажера-исследователя в Харьковском инженерно-строительном институте. После этого возглавлял руководящие должности на предприятиях и организациях.
В 2007 году стал сотрудником Харьковской ОГА, заняв пост заместителя председателя. В мэрии Терехов появился в 2010 году, став заместителем городского головы, а спустя несколько лет его назначили первым заместителем мэра. Секретарем Харьковского горсовета стал в 2020 году.
Осенью в этом году чиновник решил баллотироваться на должность мэра Харькова. Выборы прошли 31 октября.
Как известно, 1 ноября Игорь Терехов победил на выборах мэра Харькова. За него проголосовали более 50% жителей города, что отменило необходимость проводить второй тур выборов.