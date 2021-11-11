Терехов офіційно став мером Харкова (відео)

Перед реєстрацією політика міським головою депутати проголосували за позбавлення його повноважень секретаря.

У Харкові територіальна виборча комісія зареєструвала Ігоря Терехова міським головою. Про це повідомила "Опора".

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Перед цим Ігоря Терехова достроково позбавили повноважень секретаря міськради. Рішення підтримали 63 депутати.

Також 11 листопада депутатом Харківської міськради став Олексій Топчій від "Блоку Кернеса", який цього ж дня має скласти присягу на позачерговій сесії.

[ + – ] Терехова зареєстрували мером

[ + – ] Реєстрація Терехова

Що відомо про Ігоря Терехова

Ігор Терехов родом із Харкова. Має почесне звання "Заслужений економіст України". Починав новий мер з посади стажера-дослідника в Харківському інженерно-будівельному інституті. Після цього очолював керівні посади на підприємствах та організаціях.

У 2007 році став співробітником Харківської ОДА, обійнявши посаду заступника голови. У мерії Терехов з'явився у 2010 році, ставши заступником міського голови, а через кілька років його призначили першим заступником мера. Секретарем Харківської міськради став у 2020 році.

Восени цього року чиновник вирішив балотуватися на посаду мера Харкова. Вибори відбулися 31 жовтня.

Як відомо, 1 листопада Ігор Терехов переміг на виборах мера Харкова. За нього проголосували понад 50% мешканців міста, що скасувало необхідність проводити другий тур виборів.