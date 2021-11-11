Терехов офіційно став мером Харкова (відео)
Перед реєстрацією політика міським головою депутати проголосували за позбавлення його повноважень секретаря.
У Харкові територіальна виборча комісія зареєструвала Ігоря Терехова міським головою. Про це повідомила "Опора".
Перед цим Ігоря Терехова достроково позбавили повноважень секретаря міськради. Рішення підтримали 63 депутати.
Також 11 листопада депутатом Харківської міськради став Олексій Топчій від "Блоку Кернеса", який цього ж дня має скласти присягу на позачерговій сесії.
Що відомо про Ігоря Терехова
Ігор Терехов родом із Харкова. Має почесне звання "Заслужений економіст України". Починав новий мер з посади стажера-дослідника в Харківському інженерно-будівельному інституті. Після цього очолював керівні посади на підприємствах та організаціях.
У 2007 році став співробітником Харківської ОДА, обійнявши посаду заступника голови. У мерії Терехов з'явився у 2010 році, ставши заступником міського голови, а через кілька років його призначили першим заступником мера. Секретарем Харківської міськради став у 2020 році.
Восени цього року чиновник вирішив балотуватися на посаду мера Харкова. Вибори відбулися 31 жовтня.
Як відомо, 1 листопада Ігор Терехов переміг на виборах мера Харкова. За нього проголосували понад 50% мешканців міста, що скасувало необхідність проводити другий тур виборів.