Шубохранилище и собственная церковь: Медведчук затеял ремонт своего дворца под Киевом (видео)

Журналисты "Схем" насчитали в доме народного депутата 114 помещений и нашли в нем специальную комнату "для новогодних игрушек" и картин.

Виктор Медведчук, председатель партии ОПЗЖ, который сейчас заключен под домашним арестом, устроил капремонт своей усадьбы в Пуще-Водице. Об этом сообщается в материале украинской службы "Радио Свобода".

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Журналисты выяснили, что ремонтные работы дома кума Путина не остановились даже после 19 февраля, когда СНБО ввел против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко санкции.

[ + – ] Виктор Медведчук уже седьмой месяц находится в доме по улице Медвинской в Киеве

Авторы журналистского расследования не смогли установить источник финансирования этих работ, ведь если верить Марченко, санкции настолько жесткие, что у них нет даже средств на оплату подписки на музыкальный сервис в телефоне. Нет сведений о каких-то компаниях, или людях, связанных с Медведчуком или его женой, которые бы могли оплатить расходы на ремонт его дворца. Возможно, все оплачивается просто наличными.

Что есть в доме Медведчука?

У журналистов "Схем" имеется чертеж перепланировки дворца; общая площадь здания и прилегающей территории — больше 2 кв. км. В четырехэтажном доме есть два лифта, больше ста помещений разного назначения.

Шубохранилище

На цокольном этаже размещается шубохранилище, склад для картин и платьев, секретная комната, комната для обслуживающего персонала, раздельные жилые блоки — для мужчин и женщин. Некоторые помещения используются в качестве складов, где отдельно хранятся шубы, произведения искусства (картины), ковры и чемоданы. В доме присутствует специальный гардероб для платьев.

В зоне отдыха есть специальные помещения для гидромассажа и массажа, есть и солевая комната, и помещение для гидромассажных ванн. Отдельное помещение, площадью 28 кв. м, подписано как "склад елочных игрушек".

1 этаж

Здесь располагается ресепшн, вместе с помещением охранников и столовой, кухня, сервизная, и склад вин. У супругов — свои отдельные кабинеты. Отдохнуть от работы Медведчуки могут тут же, на первом этаже, в каминном зале. Еще на первом этаже есть парикмахерская, спортзал, массажная, сауна и хаммам. Ко всему прочему, в доме построен бассейн протяженностью 18 м.

2 этаж

Здесь располагаются спальни супругов и их детей с раздельными санузлами.

3 этаж

Архитекторы дворца озаботились и духовной стороной жизни политика. На третьем этаже построена собственная церковь, рядом с которой, неожиданно, обосновался бар.

Ранее Фокус сообщал, что СНБО Украины объявил о санкциях в отношении компаний, которым принадлежат самолеты Медведчука и Козака. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, некоторые из этих бортов продолжают летать в США, а самолет, которым непосредственно пользовался обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук, сейчас находится в "Жулянах".