Шубосховище та власна церква: Медведчук затіяв ремонт свого палацу під Києвом (відео)

Журналісти "Схем" нарахували у будинку народного депутата 114 приміщень та знайшли у ньому спеціальну кімнату "для новорічних іграшок" та картин.

Віктор Медведчук, голова партії ОПЗЖ, який зараз знаходиться під домашнім арештом, влаштував капремонт своєї садиби у Пущі-Водиці. Про це повідомляється у матеріалі української служби "Радіо Свобода".

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Журналісти з'ясували, що ремонтні роботи будинку кума Путіна не зупинилися навіть після 19 лютого, коли РНБО запровадила проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко санкції.

[ + – ] Віктор Медведчук вже сьомий місяць знаходиться в будинку на вулиці Медвінській у Києві

Автори журналістського розслідування не змогли встановити джерело фінансування цих робіт, адже якщо вірити Марченко, санкції настільки жорсткі, що вони не мають навіть коштів на оплату підписки на музичний сервіс у телефоні. Немає відомостей про якісь компанії, чи людей, пов'язаних із Медведчуком чи його дружиною, які б могли сплатити витрати на ремонт його палацу. Можливо, все оплачується просто готівкою.

Що є у будинку Медведчука?

У журналістів "Схем" є креслення перепланування палацу; загальна площа будівлі та прилеглої території – понад 2 кв. км. У чотириповерховому будинку є два ліфти, понад сто приміщень різного призначення.

Шубосховище

На цокольному поверсі розміщується шубосховище, склад для картин і суконь, секретна кімната, кімната для обслуговувального персоналу, окремі житлові блоки для чоловіків і жінок. Деякі приміщення використовуються як склади, де окремо зберігаються шуби, витвори мистецтва (картини), килими та валізи. В будинку є спеціальний гардероб для суконь.

У зоні відпочинку є спеціальні приміщення для гідромасажу та масажу, є і сольова кімната, та приміщення для гідромасажних ванн. Окреме приміщення, площею 28 кв. м, підписано як "склад ялинкових іграшок".

1 поверх

Тут розташовується ресепшн, разом із приміщенням охоронців та їдальні, кухня, сервізна, та склад вин. Подружжя має свої окремі кабінети. Відпочити від роботи Медведчуки можуть одразу, на першому поверсі, у камінній залі. Ще на першому поверсі є перукарня, спортзал, масажна, сауна та хаммам. До того ж, у будинку побудований басейн довжиною 18 м.

2 поверх

Тут розташовуються спальні подружжя та їхніх дітей з роздільними санвузлами.

3 поверх

Архітектори палацу перейнялися і духовною стороною життя політика. На третьому поверсі збудовано власну церкву, а в сусідній кімнаті несподівано виявився бар.

Раніше Фокус повідомляв, що РНБО України оголосила про санкції щодо компаній, яким належать літаки Медведчука та Козака. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, деякі з цих бортів продовжують літати до США, а літак, яким безпосередньо користувався обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук, зараз перебуває у "Жулянах".