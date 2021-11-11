Шубосховище та власна церква: Медведчук затіяв ремонт свого палацу під Києвом (відео)
Журналісти "Схем" нарахували у будинку народного депутата 114 приміщень та знайшли у ньому спеціальну кімнату "для новорічних іграшок" та картин.
Віктор Медведчук, голова партії ОПЗЖ, який зараз знаходиться під домашнім арештом, влаштував капремонт своєї садиби у Пущі-Водиці. Про це повідомляється у матеріалі української служби "Радіо Свобода".
Журналісти з'ясували, що ремонтні роботи будинку кума Путіна не зупинилися навіть після 19 лютого, коли РНБО запровадила проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко санкції.
Автори журналістського розслідування не змогли встановити джерело фінансування цих робіт, адже якщо вірити Марченко, санкції настільки жорсткі, що вони не мають навіть коштів на оплату підписки на музичний сервіс у телефоні. Немає відомостей про якісь компанії, чи людей, пов'язаних із Медведчуком чи його дружиною, які б могли сплатити витрати на ремонт його палацу. Можливо, все оплачується просто готівкою.
Що є у будинку Медведчука?
У журналістів "Схем" є креслення перепланування палацу; загальна площа будівлі та прилеглої території – понад 2 кв. км. У чотириповерховому будинку є два ліфти, понад сто приміщень різного призначення.
Шубосховище
На цокольному поверсі розміщується шубосховище, склад для картин і суконь, секретна кімната, кімната для обслуговувального персоналу, окремі житлові блоки для чоловіків і жінок. Деякі приміщення використовуються як склади, де окремо зберігаються шуби, витвори мистецтва (картини), килими та валізи. В будинку є спеціальний гардероб для суконь.
У зоні відпочинку є спеціальні приміщення для гідромасажу та масажу, є і сольова кімната, та приміщення для гідромасажних ванн. Окреме приміщення, площею 28 кв. м, підписано як "склад ялинкових іграшок".
1 поверх
Тут розташовується ресепшн, разом із приміщенням охоронців та їдальні, кухня, сервізна, та склад вин. Подружжя має свої окремі кабінети. Відпочити від роботи Медведчуки можуть одразу, на першому поверсі, у камінній залі. Ще на першому поверсі є перукарня, спортзал, масажна, сауна та хаммам. До того ж, у будинку побудований басейн довжиною 18 м.
2 поверх
Тут розташовуються спальні подружжя та їхніх дітей з роздільними санвузлами.
3 поверх
Архітектори палацу перейнялися і духовною стороною життя політика. На третьому поверсі збудовано власну церкву, а в сусідній кімнаті несподівано виявився бар.
Раніше Фокус повідомляв, що РНБО України оголосила про санкції щодо компаній, яким належать літаки Медведчука та Козака. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, деякі з цих бортів продовжують літати до США, а літак, яким безпосередньо користувався обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук, зараз перебуває у "Жулянах".