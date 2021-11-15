Стефанчук рассказал, сколько нардепов привиты и сколько болеют COVID-19
Согласно статистическим данным, 348 нардепов сделали прививку от COVID-19.
Коронавирусом на сегодняшний день болеют шесть народных депутатов и более 20 работников Аппарата Верховной Рады. Также более 80% парламентариев имеют сертификат о вакцинации, сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук на брифинге.
"Что касается количества провакцинированных народных депутатов, сейчас еще информация собирается, но по состоянию на данный момент: Аппарат – 93% вакцинированных, народные депутаты – 83% имеют такое удостоверение о вакцинации", — заявил Стефанчук.
При этом он добавил, что информация на счет вакцинированных уточняется.
Также, по словам Стефанчука, были определены депутаты, которые имеют сертификат о вакцинации. Тем, кто привит, дали специальный пропуск, чтобы нардепы могли ходить на работу без очередей на входе, которые образуются из-за проверок.
Таким образом, парламентариев с пропуском не останавливают сотрудники госохраны, чтобы проверить документы о вакцинации.
Отметим, спикер Верховной Рады также заявлял о том, что ПЦР или антиген-тестирование на коронавирус для нардепов будет осуществляться только за их счет, денег из бюджета на это не предусмотрено.
Как известно, посещать здание парламента народным депутатам, их помощникам, журналистам и другим посетителям будет разрешено только в том случае, если лицо предоставит сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении от COVID-19, негативный ПЦР или антиген-тест.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько депутатов президентской политсилы сделали прививку от коронавируса и сколько отказались от нее.