Стефанчук розповів, скільки нардепів щеплені та скільки хворіють COVID-19

Згідно зі статистичними даними, 348 нардепів зробили щеплення від COVID-19.

Коронавірусом на сьогоднішній день хворіють шість народних депутатів і понад 20 працівників Апарату Верховної Ради. Також понад 80% парламентаріїв мають сертифікат про вакцинацію, повідомив речник ВР Руслан Стефанчук на брифінгу.

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"Щодо кількості провакцинованих народних депутатів, зараз ще інформація збирається, але станом на зараз: Апарат — 93% вакцинованих, народні депутати — 83% мають таке посвідчення про вакцинацію", — заявив Стефанчук.

При цьому він додав, що інформація щодо вакцинованих уточнюється.

Також, за словами Стефанчука, було визначено депутатів, які мають сертифікат про вакцинацію. Тим, хто щеплені, дали спеціальну перепустку, щоб нардепи могли ходити на роботу без черг на вході, які утворюються через перевірки.

Так, парламентаріїв із перепусткою не зупиняють співробітники держохорони, щоб перевірити документи про вакцинацію.

Зазначимо, речник Верховної Ради також заявляв про те, що ПЛР або антиген-тестування на коронавірус для нардепів здійснюватиметься лише за їхній рахунок, грошей з бюджету на це не передбачено.

Як відомо, відвідувати будівлю парламенту народним депутатам, їхнім помічникам, журналістам та іншим відвідувачам буде дозволено лише в тому випадку, якщо особа надасть сертифікат про вакцинацію, довідку про одужання від COVID-19, негативний ПЛР або антиген-тест.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, скільки депутатів президентської політсили зробили щеплення від коронавірусу та скільки відмовилися від неї.