"Столичные транспортники проведут митинг против дерибана Кличко и подорожания проезда" - эксперт

18 ноября у здания Киевской городской государственной администрации начнется масштабный митинг представителей транспортных предприятий столицы. Транспортники выступают категорически против того, чтобы "власти Киева их руками обворовывали киевлян", сообщает политический эксперт Михаил Шнайдер.

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"Частные перевозчики будут протестовать против инициативы Кличко повысить стоимость проезда. Их вынуждают это сделать коррупционеры в столичной власти, которые хотят получать с автобусов огромные откаты. С несогласными разрывают договора. Перевозчикам нет резона завышать цену, они не хотят участвовать в коррупционных схемах — просто хотят работать. Им не дают — они выходят на протест", — написал в Facebook Шнайдер.

Эксперт отмечает, что выйти на протест против незаконных действий властей Киева намерены также сотрудники столичного метро.

"Они протестуют против того, что Кличко выкачивает средства из коммунального предприятия, перечисляя их близкому олигарху из РФ Фуксу. При этом у мэра хватает наглости заявлять, что Фукса он почти не знает. Вот только как тогда объяснить то, что город только в этом году — в феврале и октябре-ноябре — перечислил его фирме более сотни миллионов в счет фиктивного долга за вагоны? Именно ради этого дерибана Кличко и повышает цены на проезд. О чем известно в метрополитене — и его простые сотрудники мириться с таким положением дел не намерены!" — подчеркнул Шнайдер.

Эксперт призвал присоединяться к акции транспортников и отстаивать свои права всех жителей столицы.

"Простые киевляне и активисты завтра присоединятся к протестам транспортников. Приходите и вы — на 9:00 к зданию КГГА. Крещатик, 36. Они просто "пилят" наши деньги — а мы им этого не позволим!" — заключил Шнайдер.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что с 1 января проезд в киевском транспорте подорожает до 20 грн.