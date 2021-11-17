"Столичні транспортники проведуть мітинг проти дерибану Кличка та подорожчання проїзду" – експерт

18 листопада біля будівлі Київської міської державної адміністрації розпочнеться масштабний мітинг представників транспортних підприємств столиці. Транспортники виступають категорично проти того, щоб "влада Києва їх руками обкрадала киян", повідомляє політичний експерт Михайло Шнайдер.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Приватні перевізники протестуватимуть проти ініціативи Кличка підвищити вартість проїзду. Їх змушують це зробити корупціонери у столичній владі, яка хоче отримувати з автобусів величезні відкати. З незгодними розривають договори. Перевізникам немає резону завищувати ціну, вони не хочуть брати участь у корупційних схемах — просто хочуть працювати. Їм не дають — вони виходять на протест", — написав у Facebook Шнайдер.

Експерт зазначає, що вийти на протест проти незаконних дій влади Києва мають намір також працівники столичного метро.

"Вони протестують проти того, що Кличко викачує кошти з комунального підприємства, перераховуючи їх близькому олігарху з РФ Фуксу. При цьому меру вистачає нахабства заявляти, що Фукса він майже не знає. Ось тільки як тоді пояснити те, що місто тільки цього року — у лютому та жовтні-листопаді — перерахувало його фірмі понад сотню мільйонів за рахунок фіктивного боргу за вагони? Саме задля цього дерибану Кличко і підвищує ціни на проїзд. Про що відомо в метрополітені — і його прості співробітники миритися з таким станом справ не мають наміру!" — наголосив Шнайдер.

Експерт закликав приєднатись до акції транспортників та відстоювати свої права всіх мешканців столиці.

"Прості кияни і активісти завтра приєднаються до протестів транспортників. Приходьте і ви — на 9:00 до будівлі КМДА. Хрещатик, 36. Вони просто "пиляють" наші гроші — а ми їм цього не дозволимо!" — зазначив Шнайдер.

Нагадаємо, нещодавно в КМДА заявили, що проїзд у київському транспорті подорожчає до 20 грн.