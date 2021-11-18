Покушение на Лещенко: прокуроры показали, кто готовил убийство министра (фото)

Исполнителю убийства министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко успели передать $20 тыс.

Убийство министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко спланировали два человека, их уже задержали. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

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Кроме убийства, подозреваемые спланировали похищение, вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений министру.

Следствие установило заказчика и организатора – гражданина Соединенных Штатов Америки. По версии прокуроров, чтобы решить проблемные вопросы в бизнесе, он привлек доверенное лицо. Киллеру же передали часть денег – 20 тыс. долларов.

[ + – ] Заказчик покушения на Лещенко хотел решить вопросы в бизнесе Фото: Gp.gov.ua

[ + – ] Киллер получил часть денег Фото: Gp.gov.ua

Правоохранители задержали организаторов при проведении расчета, отметили в Офисе генпрокурора.

Гражданину США и его доверенному лицу сообщили о подозрении в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве.

Что за гражданин США?

Фокус писал, что заказчиком покушения на главу Минагрополитики мог быть гражданин США Курт Джейкоб Гросанс. Лещенко в 2017-2018 годах руководил фирмой ООО "Дакота Агро Инвестментс". Ее конечный бенефициар – Гросанс. С марта по сентябрь 2018 года лещенко руководил еще одним предприятием американца — ООО "Гросанс".

Гросанс подавал в суд на Лещенко и хотел отсудить у него 27 млн гривен. Иск американца не удовлетворили.

Сегодня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал о предотвращении покушения на Романа Лещенко. Глава МВД говорил также о заказчице-украинке. Задержанным грозит пожизненное заключение.

Сам Лещенко заявлял, что был шокирован информацией о заказном убийстве. Министр говорил о неоднократных угрозах, которые получал он и члены его семьи. Убийство министра не освободит от ответственности за преступления в земельной сфере, утверждал Лещенко.