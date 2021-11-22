Корниенко про монобольшинство: если не хватит депутатов – будем добирать мажоритарщиками

Экс-глава "Слуги народа" считает, что Дмитрий Разумков должен был сложить мандат и идти на перевыборы, а не продвигать свою политсилу.

В эксклюзивном интервью Фокусу "Слуга парламента. Александр Корниенко о монобольшинстве, Дмитрии Разумкове и бюджете партии" вице-спикер Верховной Рады, экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, есть ли угроза для монобольшинства из-за межфракционного объединения Дмитрия Разумкова "Разумная политика", куда вступили около 20 народных депутатов от СН, и что будет, если "слуг" в Раде станет меньше 226

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Если некоторые депутаты из СН поддержат МФО Разумкова, они не будут голосовать по инициативе фракции СН. Есть ли угроза для монобольшинства?

А.К.: Это будет момент политической ответственности, господин Разумков два года назад в интервью Гордону говорил, если у тебя разошлись мнения с партией, ты должен сложить мандат и идти на перевыборы, а не проводить свою политику. Если человек избрал другой путь, он должен честно сказать об этом и выйти [из фракции]. Если это касается мажоритарного депутата, он останется депутатом Рады, если списочника — он потеряет мандат, но это честно.

Если из фракции исключат депутатов и вас останется меньше 226, с кем СН будет создавать коалицию?

А.К.: Есть несколько сценариев. Возможно, кто-то вступит из внефракционных, тогда нас снова будет 226. Кто-нибудь может это сделать из мажоритарщиков. Или мажоритарщики из других фракций присоединятся к нам. Списочники так не могут сделать, хотя, что касается "Голоса", я не уверен, потому что у них разлад и мы не знаем, как там что будет работать. Второй сценарий — согласно Конституции, если нас меньше 226, нужно запускать коалиционный процесс. Будем решать вопросы постепенно. Пока такие вопросы не возникают.

Полное интервью читайте в журнале Фокус, а также на сайте focus.ua: "Слуга парламента. Александр Корниенко о монобольшинстве, Дмитрии Разумкове и бюджете партии".