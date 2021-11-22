Корнієнко про монобільшість: якщо не вистачатиме депутатів – добиратимемо мажоритарниками

Екс-глава "Слуги народу" вважає, що Дмитро Разумков мав скласти мандат та йти на перевибори, а не просувати свою політсилу.

В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу "Слуга парламенту. Олександр Корнієнко про монобільшість, Дмитра Разумкова та бюджет партії" віцеспікер Верховної Ради, ексглава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, чи є загроза для монобільшості через міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика", куди вступили близько 20 народних депутатів від СН, і що буде, якщо "слуг" у Раді поменшає

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Чи є це загрозою для монобільшості? Якщо певні депутати зі СН підтримують МФО Разумкова, вони не будуть голосувати за ініціативи фракції СН.

О. К: Це буде момент політичної відповідальності, пан Разумков два роки тому в інтерв'ю Гордону казав, якщо у тебе розійшлися думки з партією, ти маєш скласти мандат і йти на перевибори, а не проводити свою політику. Якщо людина обрала інший шлях, вона має чесно сказати про це і вийти [з фракції]. Якщо це стосується мажоритарного депутата, він залишиться депутатом Ради, якщо списочника— він втрачає мандат, але це чесно.

Якщо зі фракції виключать депутатів і вас лишиться менш ніж 226, з ким СН буде створювати коаліцію?

О.К: Є кілька сценаріїв. Можливо, хтось вступить з позафракційних, тоді нас знову буде 226. Будь-хто може це зробити з мажоритарників. Або мажоритарники з інших фракцій приєднаються до нас. Списочники так не можуть зробити, хоча, щодо "Голосу", я не впевнений, тому що у них розлад і ми не знаємо, як там що буде працювати. Другий розвиток — згідно з Конституцією, якщо нас менш 226, треба запускати коаліційний процес. Будемо розв'язувати питання поступово. Наразі такі питання не виникають.

Повне інтерв'ю читайте у журналі Фокус, а також на сайті www.focus.ua: "Слуга парламенту. Олександр Корнієнко про монобільшість, Дмитра Разумкова та бюджет партії" .