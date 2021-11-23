"Слуга" Куницкий опубликовал видео общения с полицейским после нарушения ПДД в Харькове

После инцидента парламентарий опубликовал фото значка с надписью "Полиция Харьковщины" и заявил, что продает его, поскольку "оберег не сработал".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий обнародовал видео, на котором он общается с сотрудником полиции после нарушения им правил дорожного движения в Харькове. Ролик парламентарий опубликовал в "сториз" своего профиля в Instagram.

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Судя по видео, нарушил ПДД Александр Куницкий недалеко от перекрестка улицы Сумской и переулка Мечникова, где 18 октября 2017 года произошло смертельное ДТП при участии Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

На видео "слуга" знакомится с материалами дела, подписывает постановление и на вопрос полицейского сообщает, что знает, что если не явится в суд, то дело будут рассматривать без его участия. Из разговора парламентария и правоохранителя становится понятно, что инцидент произошел 21 ноября.

[ + – ] Нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий нарушил ПДД в Харькове: видео общения с полицейским

Утром 23 ноября Куницкий опубликовал в "сториз" фотографию, сделанную возле того же перекрестка улицы Сумской и переулка Мечникова.

Позже парламентарий поделился в Instagram снимком значка с надписью "Полиция Харьковщины".

"Продам оберег, не сработал", — подписал фото Куницкий.

Фокус пытался связаться с нардепом Александром Куницким для выяснения деталей инцидента с нарушением ПДД в Харькове, однако на момент публикации материала ответа от него не получил.

Напомним, о том, что "слуга" Куницкий нарушил правила дорожного движения стало известно накануне, 22 ноября. Местные Telegram-каналы утверждали, что нардепа остановили когда тот ехал на выездное заседание парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, которое было посвящено усилению ответственности за нарушения ПДД. В комментарии журналистам представитель Управления патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук рассказал, что авто остановили из-за "нарушения рядности" движения.

В марте сообщалось, что автомобиль Куницкого забрал эвакуатор из-за того, что он был припаркован в запрещенном для этого месте.

Отметим, до избрания в Верховную Раду Куницкий был автоблогером и вел YouTube-канал под ником ZPsanek. В роликах он неоднократно целенаправленно нарушал ПДД, после чего на камеру общался с полицейскими, которые не могли правильно зафиксировать нарушение и составить протокол.