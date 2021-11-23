"Слуга" Куницький опублікував відео спілкування з поліцейським після порушення правил дорожнього руху в Харкові

Після інциденту парламентарій опублікував фото значка з написом "Поліція Харківщини" та заявив, що продає його, оскільки "оберіг не спрацював".

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький оприлюднив відео, на якому він спілкується зі співробітником поліції після порушення ним правил дорожнього руху в Харкові. Ролик парламентар опублікував у "сторіз" свого профілю в Instagram.

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Судячи з відео, порушив ПДР Олександр Куницький неподалік перехрестя вулиці Сумської та провулка Мечникова, де 18 жовтня 2017 року сталася смертельна ДТП за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

На відео "слуга" знайомиться з матеріалами справи, підписує ухвалу та на запитання поліцейського повідомляє, що знає, що якщо не з'явиться до суду, то справу розглядатимуть без його участі. З розмови парламентаря та правоохоронця стає зрозумілим, що інцидент стався 21 листопада.

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Уранці 23 листопада Куницький опублікував у "сторіз" фотографію, зроблену біля того ж перехрестя вулиці Сумської та провулка Мечникова.

Пізніше парламентарій поділився в Instagram знімком значка з написом "Поліція Харківщини".

"Продам оберіг, не спрацював", — підписав фото Куницький.

Фокус намагався зв'язатися з нардепом Олександром Куницьким для з'ясування деталей інциденту з порушенням правил дорожнього руху в Харкові, проте на момент публікації матеріалу відповіді від нього не отримав.

Нагадаємо, про те, що "слуга" Куницький порушив правила дорожнього руху, стало відомо напередодні, 22 листопада. Місцеві Telegram-канали стверджували, що нардепа зупинили, коли той їхав на виїзне засідання парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, яке було присвячене посиленню відповідальності за порушення правил дорожнього руху. У коментарі журналістам представник Управління патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук розповів, що авто зупинили через "порушення рядності" руху.

У березні повідомлялося, що автомобіль Куницького забрав евакуатор через те, що його було припарковано в забороненому для цього місці.

Зазначимо, до обрання до Верховної Ради Куницький був автоблогером і вів YouTube канал під ніком ZPsanek. У роликах він неодноразово цілеспрямовано порушував правил дорожнього руху, після чого на камеру спілкувався з поліцейськими, які не могли правильно зафіксувати порушення та скласти протокол.