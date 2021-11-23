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Зеленский назначил бывшего топ-менеджера Ахметова в Офис президента Украины: что о нем известно

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Шурма работал на заводах Ахметова
Фото: ukroboronprom.com.ua | Ростислав Шурма

Ростислав Шурма длительное время работал на металлургических заводах, входящих в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента Украины (ОП). Указ об этом опубликован на сайте ОП.

Новоназначенный чиновник будет отвечать в ОП за экономический блок.

"Среди приоритетных задач — подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", — рассказал Шурма.

Шурма сменил Юлию Свириденко, которая сейчас занимает пост министра экономики Украины.

Связи Шурмы с Ахметовым и "Оппоблоком"

17 апреля 2015 года Шурму выбрали главой Запорожской областной организации "Оппозиционный блок". Тогда его единогласно поддержали 245 участников собрания этой организации, в том числе экс-депутат Александр Вилкул.

С 2012 по 2019 годы Шурма работал гендиректором завода "Запорожсталь", который входит в холдинг "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова. Новый замглавы ОП также был финансовым директором Макеевского металлургического завода (до марта 2017 года входил в "Метинвест").

В 2019 году он выдвигался на парламентские выборы от "Оппозиционного блока" под №6.

В мае этого года 2021 года Шурму назначили членом набсовета "Укроборонпрома".