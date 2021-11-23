Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова в Офіс президента України: що про нього відомо

Ростислав Шурма тривалий час працював на металургійних заводах, що входять до холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова.

Президент України Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником голови Офісу президента України (ОП). Указ про це опубліковано на сайті ОП.

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Новопризначений чиновник відповідатиме в ОП за економічний блок.

"Серед пріоритетних завдань — підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", — розповів Шурма.

Шурма змінив Юлію Свириденко, яка наразі обіймає посаду міністра економіки України.

Зв'язки Шурми з Ахметовим та "Опоблоком"

17 квітня 2015 року Шурму обрали головою Запорізької обласної організації "Опозиційний блок". Тоді його одноголосно підтримали 245 учасників зборів цієї організації, зокрема ексдепутат Олександр Вілкул.

З 2012 по 2019 роки Шурма працював гендиректором заводу "Запоріжсталь", який входить до холдингу "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова. Новий заступник голови ОП також був фінансовим директором Макіївського металургійного заводу (до березня 2017 року входив до "Метінвесту").

У 2019 році він висувався на парламентські вибори від "Опозиційного блоку" за №6.

У травні 2021 року Шурму призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".