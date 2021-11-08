Ротації в Кабміні. Чотири заступники голови Мінекономіки втратили посади

Двоє заступників міністра економіки України пішли за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення чотирьох заступників міністра економіки України. Тексти документів надруковані на урядовому порталі.

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Глава Мінекономіки Олексій Любченко 2 листопада подав у відставку, на його місце Рада призначила заступницю голови Офісу президента України Юлію Свириденко.

Слідом за Любченком пости втратили такі чиновники:

перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк (за власним бажанням);

Світлана Глущенко (за власним бажанням);

Крістіна Голубицька (відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 9 закону України "Про центральні органи виконавчої влади");

Михайло Лев (відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 9 закону України "Про центральні органи виконавчої влади").

Усіх цих людей призначили на посади на початку червня цього року.

Якщо відкрити текст закону "Про центральні органи виконавчої влади", то зазначеного абзацу до статті 9 немає. У третьому абзаці йдеться про те, що в разі звільнення міністра його заступники усуваються з посад рішенням Кабінету Міністрів України.

Кадрові перестановки в Кабміні розпочалися на початку листопада. Новим міністром оборони став Олексій Резніков, а головою Мінреінтеграції – Ірина Верещук.

Також колишній голова Держмитниці Павло Рябікін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Шмигаль говорив, що він не має претензій до міністрів.