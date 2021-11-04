Верещук призначили головою Мінреінтеграції: збирається провести аудит та створити черговий держорган

Кандидатуру народної депутатки України від "Слуги народу" Ірини Верещук підтримали 260 народних депутатів.

Верховна Рада призначила народну депутатку України від "Слуги народу" Ірину Верещук міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Верещук змінила на цій посаді Олексія Резнікова, який сьогодні став міністром оборони України.

Призначення підтримали 260 народних депутатів. Найбільше голосів дали "Слуги народу" (218). На другому місці – "Довiра" (20), на третьому – "За майбутнє" (14). Не проголосували за нового міністра депутати від ОПЗЖ, "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Голосу".

До призначення на посаду Верещук говорила про необхідність створення Українського національного центру розвитку миру до кінця цього року. Це буде спеціальна держустанова. Вона займеться збиранням доказів порушень прав людини, пов'язаних зі збройною агресією РФ.

На запитання журналіста Фокуса про перші кроки на посаді міністра Верещук сказала про повний аудит Мінреінтеграції.

"Найперше, щоб зрозуміти, куди рухатися і як, потрібно провести всеосяжний аудит стану виконання указів президента, рішень РНБО, законів та підзаконних актів. Після цього ми бачитимемо, куди рухатися, що змінити і як переформатувати нашу роботу", – пояснила вона.

Також вона говорила, що Мінреінтеграції має стати "генератором м'якої сили" в роботі з Кримом та окупованими територіями Донбасу.

Верещук заявила про плани брати участь у роботі тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський особисто просив Верещук очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Фокус раніше повідомляв, що Верещук розглядали на посаду міністра оборони, оскільки вона "знає багато процесів у Міноборони".

Верещук минулого року балотувалася на посаду мера Києва. На передвиборчу кампанію вона витратила найбільше.