Верещук назначили главой Минреинтеграции: собирается провести аудит и создать очередной госорган

Кандидатуру народного депутата Украины от "Слуги народа" Ирину Верещук поддержали 260 народных депутатов.

Верховная Рада назначила народного депутата Украины от "Слуги народа" Ирину Верещук министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Верещук сменила на этом посту Алексея Резникова, который сегодня стал министром обороны Украины.

Назначение поддержали 260 народных депутатов. Больше всего голосов дали "Слуги народа" (218). На втором месте – группа "Довiра" (20), на третьем – "За майбутнє" (14). Не проголосовали за нового министра депутаты от ОПЗЖ, "Европейской солидарности", "Батькiвщини" и "Голоса".

Перед голосованием депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что их политсила не будет голосовать за новые назначения, передает корреспондент Фокуса.

До назначения на должность Верещук говорила о необходимости создания Украинского национального центра развития мира до конца этого года. Это будет специальное госучреждение. Оно займется сбором доказательств нарушений прав человека, связанных с вооруженной агрессии РФ. "Я им все желаю успеха, потому что это наша страна, от работы этих людей зависит наша жизнь, но больших надежд нет, потому что всеми министрам в Украине управляет де-факто один человек, его имя Владимир Зеленский. И пока мы не снимем Зеленского, никаких серьезных перемен от перестановок не будет", — заявил нардеп.

На вопрос журналиста Фокуса о первых шагах в должности министра Верещук сказала о полном аудите Минреинтеграции.

"Самое первое, чтобы понять, куда двигаться и как, нужно провести всеобъемлющий аудит состояния выполнения указов президента, решений СНБО, законов и подзаконных актов. После этого мы будем видеть, куда двигаться, что изменить и как переформатировать нашу работу", – объяснила она.

Также она говорила, что Минреинтеграции должно стать "генератором мягкой силы" по работе с Крымом и оккупированными территориями Донбасса.

Верещук заявила о планах участвовать в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лично просил Верещук возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Фокус ранее сообщал, что Верещук рассматривали на пост министра обороны, поскольку она "знает многие процессы в Минобороны".

Верещук в прошлом году баллотировалась на пост мэра Киева. На предвыборную компанию она потратила больше всех.