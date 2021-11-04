"Для меня это большая честь", — Верещук о назначении в Минреинтеграции (видео)

Парламентарий, в первую очередь, планирует провести полный аудит в профильном министерстве.

Нардеп от "Слуги народа" и замглавы оборонного комитета Рады Ирина Верещук считает большой честью и ответственностью свое назначение в Минреинтеграции. Об этом парламентарий заявила в комментарии Фокусу.

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По словам нардепа, для нее большая честь возглавить Министерство реинтеграции по вопросам оккупированных территорий.

На вопрос журналиста Фокуса, не считает ли она, что постоянные перестановки в Кабмине обесценивают саму должность министра, Ирина Верещук заявила: "Не знаю, на сколько обесценивает, для меня это большая честь и ответственность".

Первым делом, как рассказала нардеп от "Слуги народа", в профильном министерстве необходимо провести полный аудит.

"Самое первое, чтобы понять, куда двигаться и как, нужно провести всеобъемлющий аудит состояния выполнения указов президента, решений СНБО, законов и подзаконных актов. После этого мы будем видеть, куда двигаться, что изменить и как переформатировать нашу работу", — добавила Ирина Верещук в комментарии Фокусу.

Отметим, что Ирина Верещук должна заменить Алексея Резникова на должности главы Минреинтеграции.

[ + – ] Ирина Верещук про назначение в Минреинтеграции

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский лично предложил Верещук возглавить Минреинтеграции. По словам нардепа от "Слуги народа", после назначения она не планирует делать резких движений в министерстве и выразила готовность работать с командой Алексея Резникова. Верещук заверила, что глава государства лично ей предложил должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Также Фокус рассказывал, что Ирина Верещук раскрыла план своих действий после назначения в Минреинтеграции. По ее словам, профильное министерство должно стать "генератором мягкой силы" по работе с временно оккупированным Крымом и неподконтрольными территориями Донбасса.