"Для меня это большая честь", — Верещук о назначении в Минреинтеграции (видео)
Парламентарий, в первую очередь, планирует провести полный аудит в профильном министерстве.
Нардеп от "Слуги народа" и замглавы оборонного комитета Рады Ирина Верещук считает большой честью и ответственностью свое назначение в Минреинтеграции. Об этом парламентарий заявила в комментарии Фокусу.
По словам нардепа, для нее большая честь возглавить Министерство реинтеграции по вопросам оккупированных территорий.
На вопрос журналиста Фокуса, не считает ли она, что постоянные перестановки в Кабмине обесценивают саму должность министра, Ирина Верещук заявила: "Не знаю, на сколько обесценивает, для меня это большая честь и ответственность".
Первым делом, как рассказала нардеп от "Слуги народа", в профильном министерстве необходимо провести полный аудит.
"Самое первое, чтобы понять, куда двигаться и как, нужно провести всеобъемлющий аудит состояния выполнения указов президента, решений СНБО, законов и подзаконных актов. После этого мы будем видеть, куда двигаться, что изменить и как переформатировать нашу работу", — добавила Ирина Верещук в комментарии Фокусу.
Отметим, что Ирина Верещук должна заменить Алексея Резникова на должности главы Минреинтеграции.
Ранее Фокус сообщал, что Зеленский лично предложил Верещук возглавить Минреинтеграции. По словам нардепа от "Слуги народа", после назначения она не планирует делать резких движений в министерстве и выразила готовность работать с командой Алексея Резникова. Верещук заверила, что глава государства лично ей предложил должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
Также Фокус рассказывал, что Ирина Верещук раскрыла план своих действий после назначения в Минреинтеграции. По ее словам, профильное министерство должно стать "генератором мягкой силы" по работе с временно оккупированным Крымом и неподконтрольными территориями Донбасса.