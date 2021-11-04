"Для мене це велика честь", — Верещук про призначення в Мінреінтеграції (відео)

Парламентарій насамперед планує провести повний аудит у профільному міністерстві.

Нардепка від "Слуги народу" та заступниця голови оборонного комітету Ради Ірина Верещук вважає великою честю та відповідальністю своє призначення в Мінреінтеграції. Про це парламентарій заявила в коментарі Фокусу.

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За словами нардепа, для неї є великою честю очолити Міністерство реінтеграції з питань окупованих територій.

На запитання журналіста Фокусу, чи не вважає вона, що постійні перестановки в Кабміні знецінюють саму посаду міністра, Ірина Верещук заявила: "Не знаю, наскільки знецінює, для мене це велика честь та відповідальність".

Насамперед, як розповіла нардепка від "Слуги народу", у профільному міністерстві необхідно провести повний аудит.

"Найперше, щоб зрозуміти, куди рухатися і як, потрібно провести всеосяжний аудит стану виконання указів президента, рішень РНБО, законів та підзаконних актів. Після цього ми бачитимемо, куди рухатися, що змінити і як переформатувати нашу роботу", — додала Ірина Верещук у коментарі Фокусу.

Зазначимо, що Ірина Верещук має замінити Олексія Резнікова на посаді голови Мінреінтеграції.

[ + – ] Ірина Верещук про призначення в Мінреінтеграції

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський особисто запропонував Верещук очолити Мінреінтеграції. За словами нардепки від "Слуги народу", після призначення вона не планує робити різких рухів у міністерстві та висловила готовність працювати з командою Олексія Резнікова. Верещук запевнила, що глава держави особисто запропонував їй посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій.

Також Фокус розповідав, що Ірина Верещук розкрила план своїх дій після призначення в Мінреінтеграції. За її словами, профільне міністерство має стати "генератором м'якої сили" в роботі з тимчасово окупованим Кримом та непідконтрольними територіями Донбасу.