"Для мене це велика честь", — Верещук про призначення в Мінреінтеграції (відео)
Парламентарій насамперед планує провести повний аудит у профільному міністерстві.
Нардепка від "Слуги народу" та заступниця голови оборонного комітету Ради Ірина Верещук вважає великою честю та відповідальністю своє призначення в Мінреінтеграції. Про це парламентарій заявила в коментарі Фокусу.
За словами нардепа, для неї є великою честю очолити Міністерство реінтеграції з питань окупованих територій.
На запитання журналіста Фокусу, чи не вважає вона, що постійні перестановки в Кабміні знецінюють саму посаду міністра, Ірина Верещук заявила: "Не знаю, наскільки знецінює, для мене це велика честь та відповідальність".
Насамперед, як розповіла нардепка від "Слуги народу", у профільному міністерстві необхідно провести повний аудит.
"Найперше, щоб зрозуміти, куди рухатися і як, потрібно провести всеосяжний аудит стану виконання указів президента, рішень РНБО, законів та підзаконних актів. Після цього ми бачитимемо, куди рухатися, що змінити і як переформатувати нашу роботу", — додала Ірина Верещук у коментарі Фокусу.
Зазначимо, що Ірина Верещук має замінити Олексія Резнікова на посаді голови Мінреінтеграції.
Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський особисто запропонував Верещук очолити Мінреінтеграції. За словами нардепки від "Слуги народу", після призначення вона не планує робити різких рухів у міністерстві та висловила готовність працювати з командою Олексія Резнікова. Верещук запевнила, що глава держави особисто запропонував їй посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій.
Також Фокус розповідав, що Ірина Верещук розкрила план своїх дій після призначення в Мінреінтеграції. За її словами, профільне міністерство має стати "генератором м'якої сили" в роботі з тимчасово окупованим Кримом та непідконтрольними територіями Донбасу.