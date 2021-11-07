У Зеленського окреслили основні завдання Резнікова в Міноборони

Новий міністр має зайнятися питанням забезпечення армії та покращенням матеріальної сторони військовослужбовців.

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков місяць не спілкуватиметься з представниками ЗМІ, щоб ознайомитись із роботою відомства та провести його повний аудит. Про це заявив речник президента Сергій Нiкiфоров в ефірі телеканалу "Дом".

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В Офісі президента вважають, що основне завдання Резнікова на найближчий термін це зрозуміти, як функціонує Міноборони.

"А потім — забезпечення армії. Мені здається, президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати — про це пан Резніков говорив у Верховній Раді при голосуванні за його кандидатуру", — додав Нiкiфоров.

Олексія Резнікова призначили на посаду міністра оборони 4 листопада. Це була ініціатива президента Володимира Зеленського. Вже в день свого призначення Резніков повідомив, що оборонний бюджет має стати бюджетом боєздатної армії, а не бюджетом утримання та проїдання.

Також Резніков заявив, що його завданням буде продовження співпраці з Великою Британією, США, Польщею та іншими міжнародними партнерами в оборонній сфері.Зазначив новопризначений міністр i важливість забезпечення безпеки у Чорному морі.

Ще Резніков додав, що Міноборони має взаємодіяти з Генштабом, а не конкурувати, як було прийнято вважати. Чиновник запланував зустрічі з кожним заступником міністра, головою Генштабу Валерієм Залужним та всіма високопосадовцями в МО.